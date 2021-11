Saúde Veja benefícios da ameixa para a sua saúde

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Ameixas têm poucas calorias e são ricas em fibras, o que faz delas petiscos ideais para saciar a fome. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Seja sozinha ou como ingrediente de saladas, pães, bolos, compotas, sobremesas ou carnes, a ameixa é um alimento nutritivo de baixa caloria. Extremamente saborosa, esta deliciosa fruta esconde diversos benefícios para a nossa saúde. Para você ter uma ideia, uma ameixa fresca de tamanho médio contém apenas 36 calorias, além de diversos nutrientes, como fibras, vitamina C e potássio. Já as ameixas enlatadas contêm as mesmas quantidades de riboflavina e potássio, mas bem menos vitamina C.

A ameixa seca é, obviamente, o fruto desidratado de algumas espécies específicas de ameixeira, cujos frutos são firmes e naturalmente ricos em açúcar e acidez. As ameixas secas são ricas em fibras: cinco unidades contêm 3 g de fibra, assim como boas quantidades de ferro e potássio.

Confira abaixo os benefícios da ameixa para sua saúde e porque você deve incluí-la na sua alimentação!

Reduzem o risco de câncer

Ameixas contêm antocianina, pigmento azul-avermelhado responsável pela sua cor intensa. Esses pigmentos antioxidantes ajudam na proteção contra o câncer ao eliminar os radicais livres que danificam as células.

Saciam o apetite

Ameixas têm poucas calorias e são ricas em fibras, o que faz delas petiscos ideais para saciar a fome quando se está de dieta. Em estudo recente na Universidade Estadual de San Diego, na Califórnia, voluntários que petiscavam ameixas sentiam menos fome que o grupo de controle, que petiscava biscoitos light. Testes de sangue posteriores confirmaram que o grupo que comia ameixas apresentava menos aumento de glicose e pequenas quantidades de grelina, o hormônio regulador da fome.

Aliviam a constipação intestinal

Ameixas secas são remédios populares na prevenção da constipação intestinal, o que pode ser atribuído ao fato de serem ricas em fibras alimentares e isatina, um laxante natural. Na verdade, a ameixa seca é até mais efetiva que o psyllium (o tipo de fibra encontrado em laxativos) no combate à constipação, de acordo com os resultados de um estudo de 2011 da Universidade de Iowa, o que faz delas uma alternativa mais natural aos remédios de venda livre.

Ajudam a retardar a perda óssea

Em um estudo de 2011 da Universidade da Flórida, pesquisadores acompanharam 236 mulheres após a menopausa e lhes deram diariamente suplementos de cálcio, além de ameixas ou maçãs secas. As voluntárias foram testadas após 3, 6 e 12 meses, e descobriu-se que o grupo que ingeria ameixas secas teve menos perda óssea que o outro grupo. Os pesquisadores acreditam que os altos níveis de potássio e vitamina K nas ameixas secas contribuem para a boa formação óssea.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde