Saúde Brasil tem neste domingo 136 mortes e 4.256 casos confirmados de coronavírus, diz ministério

Por Redação O Sul | 29 de março de 2020

O Ministério da Saúde divulgou neste domingo (29) o mais recente balanço dos casos da Covid-19, doença causada pelo coronavírus Sars-Cov-2.

Os principais números são:

136 mortes

4.256 casos confirmados

3,2% é a taxa de letalidade

O balanço atual somou 22 mortes ao total. No balanço anterior, de sábado (28), o Brasil tinha 114 mortes. Foi o mesmo acréscimo de sábado, em que tinham aumentado 22 mortes em relação à sexta.

O número de casos confirmados aumentou em 352 no balanço deste domingo. Até o sábado, eram 3.094 confirmados.

A taxa de letalidade subiu de 2,8% até o sábado para 3,2% neste domingo.

Segundo o Ministério da Saúde, a região Sudeste tem 2222 casos confirmados, 57% do total nacional.

O Nordeste tem 624 casos confirmados (16% do total). O Sul tem 514 casos confirmados (13% do total). O Centro-Oeste tem 360 casos confirmados (9% do total). A região Norte tem 184 casos confirmados (5% do total).

