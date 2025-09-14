Economia Brasil tem produção recorde de grãos que chega a 350 milhões de toneladas, com soja e milho impulsionando o crescimento

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2025

Resultado foi puxado por soja e por um volume de milho jamais registrado na série histórica. (Foto: CNA/Divulgação)

A colheita de grãos da temporada 2024/25 foi recorde no Brasil. No total, a safra chegou a 350,2 milhões de toneladas, puxada pela soja e por um volume de milho jamais registrado na série histórica. Os dados foram divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

O volume foi 16,3% maior do que o da safra 2023/24, 49,1 milhões de toneladas colhidas a mais. Somente o milho, a soja, o arroz e o algodão representam, juntos, cerca de 47 milhões de toneladas deste aumento. O recorde, até então, era o da safra 2022/23, com 324 milhões de toneladas.

A Conab atribui o bom resultado à expansão de 1,9 milhão de hectares na área cultivada, bem como às condições climáticas favoráveis, sobretudo no Centro-Oeste, com destaque para o Mato Grosso.

Soja

Principal produto cultivado no Brasil, a soja registrou produção recorde estimada em 171,5 milhões de toneladas, uma alta de 20,2 milhões de toneladas em relação à safra passada.

O resultado histórico aconteceu por causa de uma aumento da área semeada combinado com uma expansão da produtividade, ou seja, do volume que os agricultores colheram por hectare.

Houve melhora nas condições climáticas na maioria das regiões produtoras, em relação à temporada anterior.

Na safra 2024/25, a maior colheita foi em Goiás, e a menor, no Rio Grande do Sul, onde as regiões produtoras passaram por altas temperaturas e irregularidades nas chuvas entre dezembro do ano passado e o fim de fevereiro deste ano.

Milho

A Conab também destacou a produtividade recorde na média nacional nas lavouras de milho, considerando as três safras do grão. Com isso, é esperada uma produção total de 139,7 milhões de toneladas na safra 2024/25, um aumento de 20,9% em relação a 2023/24 e a maior colheita do produto já registrada pela estatal.

Algodão

Também é esperado um recorde para o algodão, com a produção da pluma estimada em 4,1 milhões de toneladas. O resultado representa uma alta de 9,7% sobre a safra anterior e é sustentado pelo aumento de 7,3% na área semeada e por condições climáticas favoráveis.

No final de agosto, 72,8% da área plantada já estava colhida e 27,2% encontrava-se em maturação.

Arroz

Para o arroz, que já possui colheita encerrada, a produção alcançou 12,8 milhões de toneladas, crescimento expressivo de 20,6% sobre 2023/24. Foi a quarta maior safra já registrada, atrás apenas dos volumes obtidos nas temporadas de 2010/2011, de 2004/2005 e de 2003/2004.

O aumento reflete a expansão de 9,8% na área semeada e as condições climáticas favoráveis, especialmente no Rio Grande do Sul, principal estado produtor.

Feijão e trigo

No caso do feijão, a estimativa da Conab é de uma produção próxima a 3,1 milhões de toneladas, somando-se as três safras do grão, o que garante o abastecimento interno do país.

Dentre as culturas de inverno, destaque para o trigo. Com a semeadura concluída em todo o país, a área destinada para o grão apresentou caiu 19,9% em relação à safra passada, totalizando 2,4 milhões de hectares neste ciclo.

