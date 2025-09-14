Economia Reforma administrativa pode limitar trabalho remoto de servidores a um dia por semana

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2025

Possíveis mudanças no teletrabalho são alvo de queixas em grupos de profissionais. (Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

Um dos pontos que devem constar na reforma administrativa que está sendo debatida no Congresso é a criação de regras para o teletrabalho no serviço público. Em princípio, cada profissional poderá trabalhar remotamente um dia por semana, e os órgãos públicos deverão ter no máximo 20% de seus servidores fora do local.

Há previsões de exceções, no entanto –por exemplo, para mães atípicas.

Esse é um dos temas da reforma administrativa que tem causado mais polêmica: tanto em grupos de WhatsApp de servidores como nas redes do próprio relator da proposta, deputado Pedro Paulo, o teletrabalho é um dos assuntos que mais geram reclamações.

Não é só no serviço público que o home office é motivo de desentendimentos. O Itaú demitiu cerca de mil funcionários na segunda-feira (8), segundo estimativas do sindicato dos bancários, por considerar baixa a produtividade de profissionais no trabalho remoto.

Em nota sobre o caso, o Itaú disse que os desligamentos são “decorrentes de uma revisão criteriosa de condutas relacionadas ao trabalho remoto e registro de jornada”. Houve quatro meses de monitoramento dos funcionários em trabalho remoto. Com softwares como o xOne, que coleta dados como tempo de uso do computador, o banco considerou que uma parte dos funcionários trabalhava por poucas horas.

“Acabar com a bagunça”

A discussão no setor público ainda está no início.

No dia 3 de setembro, em um debate na Câmara sobre os princípios que vão orientar as medidas, o deputado Pedro Paulo (PSD-RJ) disse que os proponentes da reforma vão “enfrentar também algo que hoje é polêmico no serviço, que é o abuso no teletrabalho”.

Como logo antes o deputado estava discorrendo sobre avanços que a tecnologia trouxe ao serviço público, ele usou isso como gancho para o tema. “De um lado, a tecnologia nos permite novas formas de trabalho. Vamos tratar da questão do teletrabalho, disciplinar não é acabar, mas vamos acabar com a bagunça”.

Melhora com home office

Na sessão do Congresso, representantes de servidores reagiram imediatamente. Um deles foi Rudinei Marques, presidente do Fonacate (Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado). Segundo ele, o trabalho remoto (que na União se chama PGD; Programa de Gestão e Desempenho) “melhorou as entregas, reteve talentos e trabalhou para a sustentabilidade, [pois] os servidores não precisam se locomover nos grandes centros”.

Ele disse que “reduzir o PGD a um dia por semana não faz sentido”. Hoje, não há uma regra geral para o teletrabalho no funcionalismo e cada órgão toma sua decisão. As informações são da Folha de S.Paulo

