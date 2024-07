Olimpíada Brasil terá desfalque na estreia do vôlei masculino na Olimpíada de Paris

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2024

Seleção estreia contra a Itália neste sábado (27), às 8h

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) confirmou, na manhã desta sexta-feira (26), que o Brasil terá um desfalque importante para a estreia no vôlei masculino. O oposto Alan sofreu uma lesão na panturrilha esquerda e não entrará em quadra. Exames realizados na quinta-feira (25) sinalizaram que o ideal é que ele seja poupado.

Portanto, como se trata de uma questão médica, foi solicitado que o ponteiro Honorato, inscrito como o 13º jogador da equipe brasileira, seja relacionado para o duelo contra a Itália neste sábado (27), às 8h.

De acordo com a CBV, Alan já começou tratamento com fisioterapia e será avaliado dia após dia. Caso ele recupere condições de jogo, poderá ser recolocado entre as 12 opções disponíveis para o técnico Bernardinho. No Grupo B, que reúne os últimos nove campeões mundiais, o Brasil também vai enfrentar Polônia e Egito.

O Grupo A tem França, Eslovênia, Canadá e Sérvia, enquanto o Grupo C é formado por Japão, Estados Unidos, Argentina e Alemanha. As duas melhores equipes de cada chave e os dois melhores terceiros colocados avançam para o mata-mata.

