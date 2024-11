Futebol Seleção Brasileira termina 2024 em quinto nas Eliminatórias e com vaias após empate contra o Uruguai; torcida e Dorival Júnior continuam esperando por Neymar

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Dorival revelou quando pretende contar com Neymar na equipe. Foto: Vitor Silva/CBF Dorival revelou quando pretende contar com Neymar na equipe. (Foto: Vitor Silva/CBF) Foto: Vitor Silva/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Seleção Brasileira terminou a temporada 2024 como começou: mergulhada em um mar de dúvidas tanto pelos resultados como pelo desempenho mostrado, muito abaixo do esperado. Os dois empates em 1×1 contra Venezuela, em Maturín, e Uruguai, em Salvador, nos dois últimos jogos do ano, fizeram esquecer a rodada dupla de outubro. Enquanto isso, o técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, e os torcedores seguem esperando um milagre. E ele pode vir dos pés de um camisa 10.

Dorival revelou quando pretende contar com Neymar na equipe. O jogador se recupera de uma lesão muscular sofrida no dia 4 de novembro, após ficar mais de um ano parado por romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em outubro de 2023.

“Eu espero que isso venha a acontecer em março ou na convocação seguinte, não sei, vai depender da sua total recuperação, que é tudo que nós queremos. Eu não tenho dúvidas de que, com o Neymar, o rendimento da Seleção Brasileira será ainda melhor”, revelou Dorival em coletiva após o empate por 1 a 1, contra o Uruguai.

Ele também falou que admira e respeita Neymar. A ideia do comandante da Seleção Brasileira é ter o atacante no futuro para ‘complementar o processo’.

“Eu nunca escondi a admiração, o respeito e o carinho que eu tenho por ele. Todos sabem as condições e o potencial que ele possui. A expectativa pelo retorno dele é muito grande”, disse. “Nós já estamos começando, se Deus quiser, a buscar uma condição em que ele possa chegar e complementar todo esse processo”, completou.

No mês passado, o Brasil venceu o Chile (2 a 1) em Santiago e goleou o Peru (4 a 0) em Brasília, com atuações em que mostrou uma aparente melhora e se consolidou na zona de classificação direta das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O técnico Dorival Júnior continua pedindo tempo e confiança para seu trabalho e a evolução da equipe, que terminou 2024 na quinta colocação das Eliminatórias com 18 pontos, sete atrás da líder Argentina, faltando seis jogos para o fim da competição.

Contratado em janeiro, Dorival termina seu primeiro ano à frente da Seleção com seis vitórias, sete empates e uma derrota (1 a 0 para o Paraguai, pelas Eliminatórias). São os piores resultados nos primeiros 14 jogos de um treinador desde 2003, com Carlos Alberto Parreira. O desempenho inclui a eliminação nas quartas de final da Copa América, em julho, com derrota nos pênaltis para o Uruguai.

Apesar do mau início, ninguém duvida de que o Brasil estará na Copa do Mundo, principalmente porque a América do Sul tem direito a seis vagas diretas e uma repescagem entre dez seleções. Todos também concordam em um aspecto: Dorival não conseguiu, por enquanto, fazer com que Vinícius Júnior tenha o mesmo rendimento que tem no Real Madrid.

O atacante parece ser outro jogador quando está com a ‘Amarelinha’, sem o brilho que mostra em seu clube, como ele mesmo já reconheceu. Embora a Seleção tenha feito um bom primeiro tempo contra a Venezuela, o desempenho caiu consideravelmente na segunda etapa.

Com a chuva de críticas, Dorival vê com preocupação o calendário mais imediato da equipe, com os jogos contra adversários complicados como Colômbia e Argentina, em março.

“No Brasil, as pessoas são resultadistas. Eu sei disso. Vivi a vida assim nos clubes. Eles confiaram, acreditaram e sempre contribui com resultados”, disse o treinador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/brasil-termina-2024-em-quinto-nas-eliminatorias-apos-ser-vaiado-no-1-a-1-contra-o-uruguai-torcida-e-ate-dorival-seguem-esperando-por-neymar/

Seleção Brasileira termina 2024 em quinto nas Eliminatórias e com vaias após empate contra o Uruguai; torcida e Dorival Júnior continuam esperando por Neymar

2024-11-20