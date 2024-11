Grêmio Em confronto direto na luta contra o rebaixamento no Brasileirão, Grêmio empata em 2 a 2 com o Juventude

Tricolor é o 13º colocado, enquanto o time de Serra ocupa o 15º lugar.

Jogando na Arena, em Porto Alegre, o Grêmio empatou em 2 a 2 com o Juventude na noite dessa quarta-feira (20), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não foi bom para as duas equipes. O Tricolor ocupa o 13º lugar, com 40 pontos, a apenas três do Criciúma-SC, que abre a zona de rebaixamento. Já o time da Serra Gaúcha está em situação mais complicada, em 15º, com 38 pontos.

Braithwaite e Cristaldo marcaram para o Tricolor gaúcho, Mandaca e Lucas Barbosa para os visitantes. Na próxima quarta-feira (27), o Grêmio visita o Cruzeiro, em Minas Gerais. Já o Juventude recebe neste sábado (23) o Cuiabá.

O jogo

A partida teve de tudo na Arena. Gol relâmpago, virada dos visitantes, golaço de cobertura, Marchesín defendendo pênalti e empate nos acréscimos. Logo aos dois minutos, Diego Costa recebeu belo lançamento de Edenilson, dominou e achou Braithwaite na entrada da área que chutou colocado para colocar o Grêmio na frente. Na sequência, o Juventude teve duas chances para empatar com Lucas Barbosa, mas o centroavante não aproveitou.

Depois de um começo movimentado, a partida caiu de ritmo e os visitantes dominaram as ações. A equipe Jaconera chegou a reclamar de um pênalti não marcado de Reinaldo em cima de Gabriel Taliari e depois assustou na finalização de Lucas Barbosa por cima do travessão. No final da primeira etapa, Rodrigo Ely sentiu lesão e foi substituído por Gustavo Martins. O jovem zagueiro foi um dos antagonistas da jornada Tricolor. Aos 51 minutos, Ewerthon cobrou falta, Gustavo Martins falhou na marcação, e Mandaca cabeceou para deixar tudo igual.

Na volta do intervalo, após interceptação da zaga gremista, Gustavo Martins errou passe, Lucas Barbosa recebeu nas costas de Reinaldo e encobriu Marchesín, em um lindo gol virando o placar para o Juventude logo aos seis minutos. A situação do Grêmio poderia ter ficado pior na sequência. Jadson foi derrubado por Reinaldo e o árbitro assinalou falta, mas voltou atrás e marcou pênalti depois de ser avisado pelo VAR que o lance aconteceu em cima da linha. Gabriel Taliari cobrou rasteiro e Marchesín defendeu.

Em busca do empate, o Grêmio foi com tudo para cima do Juventude e empilhou chances desperdiçadas. Na melhor delas, Monsalve soltou a bomba, a bola explodiu no travessão, bateu nas costas do goleiro Gabriel e saiu. Quando parecia que não conseguiria furar o bloqueio do Juventude, o Grêmio empatou aos 49 minutos. Em cobrança de falta ensaiada, Cristaldo chutou rasteiro e João Lucas, na tentativa de cortar, tirou a bola das mãos de Gabriel.

Ficha técnica

– Grêmio: Marchesín; João Pedro, Geromel (Soteldo), Rodrigo Ely (Gustavo Martins) e Reinaldo; Dodi, Pepê (Monsalve), Edenilson (Pavón) e Cristaldo; Diego Costa (Arezo) e Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi.

– Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Ewerthon (Zé Marcos) e Lucas Freitas; Ronaldo, Jadson e Mandaca (Jean Carlos); Erick Farias (Gabriel Inocêncio), Lucas Barbosa (Marcelinho) e Gabriel Taliari (Nenê). Técnico: Fábio Matias.

– Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ), Bruno Boschilia (Fifa-PR), Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Caio Max Augusto Vieira (RN).

