Rio Grande do Sul Rodovias do Vale do Taquari e Norte do Estado receberão investimento de R$ 1,3 bilhão

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2024

No foco da iniciativa está a concessão do chamado "Bloco 2" de rodovias. (Foto: Gustavo Mansur/Arquivo Secom)

O governo gaúcho autorizou o investimento de R$ 1,3 bilhão para qualificar rodovias e estruturas viárias do Vale do Taquari e Região Norte do Estado, duas das áreas do Rio Grande do Sul mais afetadas pelas enchentes de maio. No foco da iniciativa estão a duplicação de sete estradas, melhorias em pavimentos e reconstrução ou elevação de 16 pontes, dentre outras medidas previstas na concessão do chamado “Bloco 2”.

A verba será concedida por meio do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), conforme detalhado em publicação no Diário Oficial do Estado da última terça-feira (19). O “Bloco 2” abrange trechos da ERS-128, ERS-129, ERS-130, ERS-135, ERS-324, RSC-453 e BR-470, e prevê cobrança de pedágio mediante controle eletrônica (“free flow”), que dispensa o uso de cancelas.

Em breve, será lançada uma consulta pública para envio de sugestões e críticas pela população até o final do ano. O passo seguinte é a divulgação do cronograma de obras e realização de leilão para definir o parceiro privado responsável pela administração do grupo de rodovias.

Ainda sem data definida, o certame tem seu projeto em fase de elaboração, com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Com a realização da concessão, a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) deixa de operar nas rodovias que administra atualmente nas regiões.

O governo do Estado, também em conjunto com o BNDES, vai implementar esse mesmo modelo de parceria para as estradas do “Bloco 1”, que estão localizadas na Região Metropolitana e no Litoral. Os estudos para definir o volume de investimentos públicos estão em etapa final.

“Essa medida é fundamental para garantir investimentos em obras resilientes, como pontes mais elevadas, nessas regiões tão afetadas pelas chuvas”, ressalta o secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi. “Com o aporte do Estado, viabilizaremos as intervenções necessárias e ainda reduzimos a cobrança aos condutores de veículos.”

Máquinário agrícola

Nesta semana, o governo do Estado entregou 212 máquinas e equipamentos agrícolas a 129 prefeituras gaúchas. A aquisição foi viabilizada por recursos de emendas da bancada federal destinadas em 2023, em um lote acrescido de itens que faltavam ser entregues desde 2020.

O investimento total é de R$ 71,7 milhões, com contrapartida de R$ 11,6 milhões por parte da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação (Seapi). Trata-se do maior montante já aplicado de uma só vez pela pasta.

Dentre os equipamentos incluídos na iniciativa estão retroescavadeira, escavadeira hidráulica, motoniveladora, trator, rolo compactador, pá carregadeira, carreta agrícola, ensiladeira, enxada rotativa, plantadeira e roçadeira. Os detalhes estão no site estado.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

