Futebol Raphinha rebate vaias à Seleção Brasileira após empate nas Eliminatórias

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2024

O camisa 10 rebateu as vaias e soltou um palavrão para defender o desempenho do Brasil. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira deixou o gramado da Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) sob uma sonora vaia após o empate em 1 a 1 com o Uruguai, nessa terça-feira (19), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Para Raphinha, a reação da torcida tem a ver apenas com o resultado — e não, com a atuação da Seleção nos 90 minutos de partida.

Em entrevista na saída de campo, o camisa 10 rebateu as vaias e soltou um palavrão para defender o desempenho do Brasil.

“A vaia é mais por conta do resultado, que na minha opinião, desculpa a palavra, a gente jogou para c***. A verdade é que estou muito orgulhoso de todo mundo que participou”, disse o atacante do Barcelona.

“A gente tem que sair de cabeça erguida, porque o que a gente fez aqui dentro, vai ser difícil ganhar da gente. A gente termina o ano com um ponto que vai ser muito importante”, complementou Raphinha.

Demonstrando certa irritação, o atacante do Barcelona também rebateu uma pergunta sobre as dificuldades da próxima Data Fifa. Em março, o Brasil enfrenta Colômbia em casa e a Argentina como visitante. A sequência de duelos complicados, porém, não preocupa Raphinha.

“A gente também é forte, estamos preparados para qualquer um que vier”, disse.

Na partida, Valverde abriu o placar para o Uruguai, e Gerson empatou com seu primeiro gol com a camisa da Seleção. Um feito para guardar para a eternidade. Mas o capitão do Flamengo afirmou que trocaria o belo gol de fora da área pelos três pontos.

“Eu trocaria meu gol pela vitória. A gente sabia que era um jogo muito difícil e viemos buscando a vitória. Infelizmente, é o futebol. Tomamos um gol e, logo depois, empatamos o jogo. Tentamos o tempo todo. Agora, só no ano que vem haverá convocação. É continuar trabalhando nos nossos clubes para, quando voltar a ter convocação, levar o Brasil ao lugar onde ele precisa estar”, disse Gerson, logo após o término da partida.

“Na Venezuela, tivemos oportunidades de fazer o gol da vitória, mas, infelizmente, não conseguimos. Agora, é continuar trabalhando e confiando no trabalho”, completou Gerson, ao ser questionado sobre se a evolução da Seleção Brasileira foi freada com dois empates seguidos.

Com o resultado, o Brasil caiu uma posição e agora é quinto colocado nas Eliminatórias, com 18 pontos. São cinco pontos de vantagem para a Bolívia, em sétimo — posição que garante vaga à repescagem. A Seleção só volta a jogar na Data Fifa de março, com compromissos pelas Eliminatórias ainda sem locais, datas e horários definidos.

