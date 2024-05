Esporte Brasil vai mal na reestreia de Bernardinho e perde para Cuba pela Liga das Nações de Vôlei

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











No Maracanãzinho, seleção masculina é derrotada por 3 sets a 1; próximo jogo é com a Argentina, na quinta-feira. Foto: Maurício Val/CBV No Maracanãzinho, seleção masculina é derrotada por 3 sets a 1; próximo jogo é com a Argentina, na quinta-feira. (Foto: Maurício Val/CBV) Foto: Maurício Val/CBV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Oito anos após se despedir com a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, o técnico Bernardinho reestreou no comando da Seleção Brasileira masculina de vôlei com derrota para Cuba na Liga das Nações. Mesmo jogando sob intenso apoio da torcida no Maracanãzinho, no Rio, a equipe nacional não conseguiu empolgar, cometeu muitos erros, falhou nos bloqueios e perdeu por 3 sets a 1, parciais de 23/25, 29/27, 21/25 e 21/25.

A Seleção Brasileira volta à quadra em busca da reação somente na quinta-feira, também na rodada noturna. Às 21h, faz o clássico sul-americano com a Argentina, que foi derrotada pelo Japão por 3 sets a 1 (26/24, 22/25, 23/25 e 19/25) mais cedo.

Diante de um duro e histórico rival, a Seleção Brasileira começou um tanto afoita. Principal pontuador na conquista do título do Sesi-Bauru na Superliga e aposta de Bernardinho no time titular na estreia no Maracanãzinho, o jovem Darlan sofria com dupla marcação. Cubano naturalizado brasileiro, Leal era a melhor opção.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/brasil-vai-mal-na-reestreia-de-bernardinho-e-perde-para-cuba-pela-liga-das-nacoes-de-volei/

Brasil vai mal na reestreia de Bernardinho e perde para Cuba pela Liga das Nações de Vôlei

2024-05-21