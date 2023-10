Economia Brasil vai obter empréstimo de 1 bilhão de dólares com o “banco dos Brics”

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O contrato foi assinado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Marrocos, junto a presidente do banco, Dilma Rousseff.(Foto: Diogo Zacarias/MF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês), o “banco do Brics”, Dilma Rousseff, aprovou um empréstimo de US$ 1 bilhão ao Brasil. O contrato foi assinado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Marrocos.

O repasse foi solicitado no primeiro semestre do ano pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com aval do Senado Federal. O prazo para pagamento é de 30 anos, com juros de 1,64% ao ano. O Ministério da Fazenda ainda não definiu como será a aplicação dos recursos. Também foi aprovado um empréstimo de R$ 435 milhões para a prefeitura de Aracaju, capital de Sergipe.

Haddad está em Marrakech, no Marrocos, para participar de encontros do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, além do evento para assinatura do acordo com o NDB. A agenda do ministro no país deve se estender até este sábado (14). Participam do encontro ministros da Economia e presidentes dos bancos centrais de 189 países.

Brics

Brics é como ficou conhecido o grupo composto por cinco das principais economias emergentes do mundo. Diferentemente do que se possa imaginar, e apesar do elevado grau de articulação e cooperação entre os países dos Brics, essa união não constitui um bloco econômico ou político formalmente estabelecido, organismo internacional ou uma aliança econômica. O Brics pode ser classificado, na verdade, como um mecanismo internacional de cooperação entre os cinco países que integram o bloco.

O principal objetivo do Brics é a cooperação ativa entre os países para que, em conjunto, possam avançar no desenvolvimento socioeconômico de seus territórios e garantir o crescimento de suas economias.

A qualidade com que esse crescimento econômico acontece é, também, uma preocupação do Brics, que objetiva aliar o aperfeiçoamento de seu parque industrial e de suas atividades econômicas com o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, e alinhado com os objetivos estabelecidos pela ONU, o Brics visa também à inclusão social e ao combate à pobreza e ao desemprego em seus países.

O nome Brics é um acrônimo formado pela primeira letra do nome (em inglês) de cada um dos países que integram o grupo. São eles:

* Brasil

* Rússia

* Índia

* China

* África do Sul.

Além dos cinco membros originais, seis novos países emergentes foram aprovados para fazer parte dos Brics a partir de 2024. O anúncio aconteceu em agosto, durante a realização da 15ª Cúpula dos Brics. São novos membros dos Brics os seguintes países:

* Argentina

* Arábia Saudita

* Egito

* Emirados Árabes Unidos

* Etiópia

* Irã.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/brasil-vai-obter-emprestimo-de-1-bilhao-de-dolares-com-o-banco-dos-brics/

Brasil vai obter empréstimo de 1 bilhão de dólares com o “banco dos Brics”

2023-10-12