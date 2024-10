Esporte Brasil vence a Argentina e conquista o hexacampeonato mundial de Futsal

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2024

O Brasil não ganhava o título havia 12 anos. Foto: Divulgação/CBF Futsal O Brasil não ganhava o título havia 12 anos. (Foto: Divulgação/CBF Futsal) Foto: Divulgação/CBF Futsal

A Seleção Brasileira de Futsal venceu a Argentina neste domingo (6) por 2 a 1, na Humo Arena, no Uzbequistão, e conquistou o hexacampeonato mundial. O Brasil não ganhava o título havia 12 anos. A taça levantada diante dos rivais argentinos se junta às conquistas de 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012.

Neste domingo, o pivô Ferrão, que já foi eleito três vezes o melhor jogador do mundo, abriu o placar para a Seleção no primeiro tempo, após aproveitar cobrança de falta rasteira na segunda trave. Ainda na etapa inicial, Rafael ampliou em jogada de contra-ataque. A Argentina ainda descontou nos minutos finais, com gol de seu goleiro linha, Matías Rosa, mas não foi suficiente para a reação da Albiceleste.

Para chegar à final, o Brasil comandado por Marquinhos Xavier terminou na liderança de sua chave na fase de grupos. Depois, no mata-mata, venceu a Costa Rica nas oitavas, Marrocos nas quartas, e passou pela Ucrânia na semifinal.

Vice-campeã em 2021, a Argentina fica novamente com a segunda colocação no Mundial, torneio que venceu na edição de 2016.

Com o hexacampeonato, o Brasil se isola ainda mais como maior campeão da Copa do Mundo de Futsal. A Espanha, segunda seleção com mais troféus, venceu o torneio duas vezes. Argentina e Portugal levantaram a taça uma única vez.

Maiores campeões da Copa do Mundo de Futsal

Brasil: 6 títulos (1989, 1992, 1996, 2008, 2012 e 2024)

Espanha: 2 títulos (2000 e 2004)

Argentina: 1 título (2016)

Portugal: 1 título (2021)

