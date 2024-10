Política Lula afirma que pode acabar com Bets se regulação não der resultado

6 de outubro de 2024

Lula disse que a regulamentação deve estar pronta essa semana. Foto: Reprodução Lula disse que a regulamentação deve estar pronta essa semana. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste domingo (6) que o governo poderá encerrar a liberação das apostas online no País se a regulamentação, prevista para entrar em vigor completamente até o ano que vem, não tiver resultado para controlar os gastos excessivos e o endividamento da população.

“Estamos fazendo uma regulação. Ainda no mês de outubro vamos tirar 2 mil sites de apostas neste país e depois vamos ver o que a regulação vai garantir de benefícios, de certeza de que a coisa está sendo feita com seriedade”, disse Lula em entrevista depois de votar, em São Bernardo do Campo (SP).

“Se não der resultado com a regulamentação, eu quero dizer que não terei nenhuma dúvida de acabar definitivamente com isso”, garantiu o presidente.

Na semana passada, ao chegar de viagem ao exterior, Lula convocou uma reunião sobre a regulamentação das Bets, depois que dados do Banco Central apontaram que beneficiários do Bolsa Família estariam usando o cartão do benefício, um cartão de débito.

Lula disse não acreditar nessa informação, mas afirmou que a regulamentação deve estar pronta essa semana. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, cuja pasta administra o Bolsa Família, será proibido o uso de todos os tipos de cartão de débito para pagar apostas, inclusive os do Bolsa Família.

“Não aceitamos a ideia que o pessoal do Bolsa Família está gastando dinheiro fazendo aposta nas Bets. É bem possível que tenha alguém fazendo isso, mas é preciso lembrar que a maioria das vezes quem recebe o Bolsa Família é a mulher, e dificilmente a mulher vai gastar dinheiro do filho com isso. A mulher não vai trocar o certo pelo duvidoso”, disse Lula.

A regulamentação das Bets entraria em vigor apenas em janeiro de 2025, de acordo com a lei da regulação aprovada pelo Congresso em 2023, mas o governo vem antecipando alguns pontos. Um deles foi a decisão de tirar do ar sites que não pediram a inscrição no país até o final de agosto.

