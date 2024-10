Política Filha de médico citado em laudo pede inelegibilidade de Pablo Marçal

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2024

De acordo com a família, José Roberto nunca trabalhou na capital paulista. Foto: Reprodução De acordo com a família, José Roberto nunca trabalhou na capital paulista. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A filha do médico que teve a assinatura fraudada no documento publicado nas redes sociais de Pablo Marçal protocolou, nesse sábado (5), uma ação contra o candidato à Prefeitura de São Paulo. Carla Maria de Oliveira e Souza pediu a inelegibilidade de Marçal “a título de urgência”. A aposentada é representada pelo advogado Felipe Torello Teixeira Nogueira.

José Roberto de Souza, pai de Carla Maria, aparece como o profissional que teria atendido Guilherme Boulos após um suposto surto por uso de cocaína. O médico, no entanto, morreu em 2022. De acordo com a família, José Roberto nunca trabalhou na capital paulista, especialmente na clínica “Mais Consultas”, no bairro Jabaquara, que consta no laudo.

De acordo com a ação, José Roberto de Souza era hematologista e nunca atuou como psiquiatra. Segundo o advogado Gabriel de Britto Silva, a ação “tem por objetivo invalidar condutas ilícitas que lesem, dentre outras, a moralidade administrativa e os princípios da Administração Pública.”

A outra filha de José Roberto, Aline Garcia de Souza, tem a assinatura do pai tatuada e é diferente da que aparece no documento.

“Não entendo como foi cair o nome e CRM do meu pai”, afirmou Aline. “Não entendi até porque meu pai não estava ligado em questões políticas, nunca esteve. É descabível usar o nome de quem nem está mais aqui para se defender. Sempre foi uma pessoa íntegra.”

A Justiça Eleitoral determinou que a postagem fosse removida do YouTube, TikTok e Instagram e ordenou a suspensão dos perfis do candidato no Instagram. E o ministro Alexandre de Moraes intimou Marçal a depor por usar o X durante a proibição dessa rede social.

A campanha de Boulos protocolou na Justiça também no sábado um pedido de prisão e cassação da candidatura de Marçal.

