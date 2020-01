Esporte Brasil vence a Bolívia e avança ao quadrangular final do Pré-Olímpico

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2020

O jogo foi disputado na Colômbia Foto: Lucas Figueiredo/CBF O jogo foi disputado na Colômbia. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A Seleção Brasileira sub-23 venceu a Bolívia por 5 a 3, na noite de terça-feira (28), e conquistou uma vaga no quadrangular final do Pré-Olímpico com uma rodada de antecedência.

Matheus Cunha, Antony, Guga, Reinier e Pepê marcaram os gols da equipe canarinho em Armênia, na Colômbia. Ábrego, duas vezes, e Reyes fizeram os gols do time boliviano, que atuou com um jogador a menos nos minutos finais, quando Vaca foi expulso ao levar o segundo amarelo aos 42 do segundo tempo.

O time comandado por André Jardine manteve, assim, 100% de aproveitamento na competição. Nas duas primeiras rodadas, ganhou do Peru, por 1 a 0, e do Uruguai, por 3 a 1.

A classificação antecipada à fase final permitirá ao treinador do Brasil poupar alguns jogadores no jogo contra o Paraguai, na sexta-feira (31), preservando os atletas para a etapa que definirá os dois países classificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

