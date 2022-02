Esporte Brasil vence a Colômbia e garante o terceiro lugar na Copa América de futsal

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2022

Seleção fez 3 a 0 nos colombianos na despedida da competição, neste domingo (6). (Foto: Thais Magalhães/CBF)

O Brasil encerrou a participação na Copa América de Futsal, na tarde deste domingo (6), com uma vitória por 3 a 0 sobre a Colômbia – garantindo o terceiro lugar na competição. Ferrão, Bruno e João Victor assinalaram os gols da Seleção em duelo disputado na Arena SND, em Assunção, no Paraguai.

A campanha da Canarinho termina com cinco vitórias e um empate; foram 20 gols marcados e seis sofridos durante toda a Copa América de Futsal de 2022. Essa é um invencibilidade com gosto de derrota, já que a seleção perdeu a semifinal na disputa por pênaltis para a Argentina, depois do empate em 3 a 3 no tempo regulamentar.

O jogo

A Seleção de Futsal controlou as ações da primeira etapa. Nos minutos iniciais, Ferrão, Pito e Bruno pararam no goleiro Sánchez, enquanto a defesa brasileira, bem postada, não ofereceu chances aos colombianos.

O Brasil seguiu pressionando até que conseguiu furar o bloqueio: faltando quatro minutos, Pito rolou o lateral pela direita, Bruno chutou firme cruzado e Ferrão, bem posicionado, apenas empurrou para o gol, abrindo o placar.

A Canarinho não diminuiu o ímpeto ofensivo e logo aumentou: em bela troca de passes, Pito serviu Ferrão na entrada da área, o capitão brasileiro tocou para Bruno, que chutou para o fundo das redes ampliando. Nos últimos segundos, Roncaglio fez uma grande defesa em pancada de Harrison Santos e evitou o gol colombiano.

Na etapa final, os colombianos iniciaram o jogo com mais posse de bola. No entanto, o Brasil conseguiu equilibrar novamente o confronto aos 12. Em desvantagem, a Colômbia arriscou mais as finalizações, mas encontrou o goleiro Roncaglio em tarde inspirada. O arqueiro brasileiro operou belas defesas em chutes de Sánchez, Pardo e Echavarría.

Quando o relógio marcou oito minutos para o término da partida, o Brasil liquidou o placar: Pito e João Victor pressionaram a saída de bola, o camisa sete desarmou o defensor, soltou um foguete e fez o terceiro, definindo o marcador.

Final

A argentina, que eliminou o Brasil nas semifinais, venceu a seleção da sede da copa, o Paraguai, por 1 a 0, também no domingo, e garantiu o tricampeonato da competição. Os hermanos levaram a taça da Copa América outras duas vezes anteriormente. Em 2015, bateram o Paraguai por 4 a 1 no Equador. E em 2003, a vítima foi o Brasil, que perdeu por 1 a 0 a final disputada também em solo paraguaio.

O Brasil é o maior vencedor da competição, com 10 vitórias. Além de Brasil e Argentina, nenhuma outra seleção venceu a Copa América de futsal, desde que o torneio surgiu em 1992.

