Esporte Brasil vence a Venezuela por 2 a 1 e continua vivo para vaga na Olimpíada de Paris

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Com o resultado, o Brasil fica na segunda colocação, com três pontos. Foto: Joilson Marconne/CBF Com o resultado, o Brasil fica na segunda colocação, com três pontos. (Foto: Joilson Marconne/CBF) Foto: Joilson Marconne/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Bicampeão olímpico, o futebol masculino do Brasil teve de lutar muito para aumentar suas chances de disputar os Jogos de Paris. Nessa quinta-feira (8), a Seleção derrotou a Venezuela por 2 a 1, em Caracas, pela segunda rodada do quadrangular final do Pré-Olímpico. A equipe volta a campo neste domingo (11), às 20h, contra os argentinos.

Com o resultado, o Brasil soma três pontos, contra um da Venezuela e dois da Argentina, que empatou em 3 a 3 com o líder Paraguai, que possui quatro pontos. Os dois primeiros colocados garantem vaga nos Jogos Olímpicos.

Jogo

Na tentativa de apagar as más atuações na competição, a Seleção Brasileira iniciou a partida em alta velocidade, com forte marcação e troca rápida de passes. O Brasil quase abriu o placar aos três minutos com John Kennedy, mas Vivas salvou quase em cima da linha de gol. Mas, aos poucos, a Seleção diminuiu o ritmo e sofreu um susto com a finalização de longe de Segoya, aos dez minutos, que fez Mycael fazer boa defesa.

Daí até o intervalo, o jogo ficou equilibrado, com as duas seleções se revezando no ataque, mas sem conseguir criar grandes oportunidades de gol.

Como o empate não era um bom resultado para ambas as equipes, o início do segundo tempo foi marcado pela intensidade dos ataques. O Brasil abriu o placar, aos 11 minutos, com Mauricio, ao aproveitar uma bola que ficou pingando na área venezuelana.

Ricardo Valiño fez duas alterações no setor ofensivo da equipe venezuelana e teve sucesso. Aos 21, Arthur Chaves escorregou dentro da área e Bolívar aproveitou para igualar o placar. O Brasil pareceu sentir o gol sofrido e quase levou o segundo, aos 26 minutos, quando Segovia acertou o travessão por intermédio de uma bomba da intermediária.

Um minuto depois, Lacava chegou a fazer o segundo gol venezuelano, mas o VAR flagrou um impedimento na jogada e o árbitro invalidou a jogada. Mesmo jogando mal, a salvação brasileira veio aos 42 minutos. Endrick tocou para Guilherme Biro, que demonstrou força física para fazer o gol segundo gol brasileiro. A Venezuela pressionou nos minutos finais, mas não teve sucesso.

Ficha técnica

Venezuela – Samuel Rodríguez; Ferro, Vivas, Uzcátegui e Renné Rivas; Faya, Laçava (Bryan Castillo), Segovia e David Martínez (Riasco); Bolívar e Kelsy (Emerson Ruíz). Técnico: Ricardo Valiño.

Brasil – Mycael; Khellven, Arthur Chaves, Lucas Fasson e Alexsander (Ronald); Andrey Santos, Gabriel Pirani (Bruno Gomes) e Maurício (Guilherme Biro); John Kennedy (Marquinhos), Endrick e Gabriel Pec (Rikelme). Técnico: Ramon Menezes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/brasil-vence-a-venezuela-por-2-a-1-e-continua-vivo-para-vaga-na-olimpiada-de-paris/

Brasil vence a Venezuela por 2 a 1 e continua vivo para vaga na Olimpíada de Paris

2024-02-08