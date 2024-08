Olimpíada Brasil vence o Japão no basquete masculino e aguarda resultados para saber se avançará às quartas de final

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2024

O jogo terminou com o placar de 102 a 84 para os brasileiros Foto: Gaspar Nóbrega/COB O jogo terminou com o placar de 102 a 84 para os brasileiros. (Foto: Gaspar Nóbrega/COB) Foto: Gaspar Nóbrega/COB

Após perder para França e Alemanha nos dois primeiros jogos do Grupo B da Olimpíada de Paris, a seleção brasileira de basquete masculino venceu o Japão por 102 a 84 nesta sexta-feira (2), pela última rodada da primeira fase.

Os brasileiros construíram boa vantagem no primeiro quarto, abrindo 31 a 20 no placar. O segundo período terminou em 55 a 44 para o Brasil.

Já no terceiro quarto, os japoneses fizeram sete pontos a mais e diminuíram a diferença no placar para 77 a 73. O período decisivo foi dominado pelos brasileiros, que fecharam o jogo em 102 a 84.

Com o resultado, o Brasil assegurou a terceira colocação do Grupo B, mas agora aguarda o restante das partidas para saber se avançará às quartas de final como um dos dois melhores terceiros colocados no torneio. É necessária uma combinação de resultados para o time ficar com a vaga.

2024-08-02