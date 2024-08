Olimpíada Seleção brasileira de vôlei masculino vence o Egito e se classifica para as quartas de final

Depois das derrotas diante da Itália e da Polônia, a seleção brasileira de vôlei masculino venceu nesta sexta-feira (2) o Egito, por 3 sets a 0 (parciais de 25/11, 25/13 e 25/16), em jogo válido pela terceira rodada da modalidade na Olimpíada de Paris.

Com a vitória, o Brasil garantiu a vaga nas quartas de final como um dos melhores terceiros colocados do torneio. Os dois primeiros de cada chave e os dois melhores terceiros colocados no geral se classificam para a próxima fase. Cada grupo conta com quatro seleções.

A seleção brasileira teve total controle da partida e triunfou com tranquilidade sobre os egípcios. Darlan marcou 15 pontos e foi o principal destaque ofensivo no duelo com os egípcios. O bloqueio também apareceu bem, derrubando 10 bolas, e Alan estreou nos Jogos Olímpicos, depois de se recuperar de lesão na panturrilha esquerda.

