Caio Pacheco, com a bola, foi o destaque do Brasil na vitória sobre o Paraguai pelas eliminatórias da Copa América. (Foto: FIVB)

A superioridade do Brasil sobre o Paraguai ficou clara desde o primeiro minuto dos jogo entre as duas seleções pelas Eliminatórias da Copa América, na tarde deste sábado (28), mas suas fragilidades também apareceram ao longo da partida, incluindo muitos erros em lances livres e nas bolas de três.

O que pintava inicialmente como uma surra acachapante terminou sendo uma vitória com placar elástico, de 73 a 50, mas dentro do esperado. E serviu para confirmar a invencibilidade da seleção brasileira na competição até o momento e para dar uma nova oportunidade para o calouro Caio Pacheco brilhar. O técnico croata Aleksandar Petrović pôde ainda testar todos os seus jogadores, colocando diversas formações em quadra.

Para seguir invicta na competição atual, o Brasil venceu duas partidas contra o Uruguai em fevereiro, por 83 a 72 e 83 a 76. Agora, em novembro, aconteceram as vitórias por 77 a 71 sobre o Panamá e 73 a 50 sobre o Paraguai.

A seleção volta a enfrentar essas duas equipes em fevereiro, fechando as Eliminatórias da Copa América, que será jogada em 2022.

O jogo

O jogo confirmou o que se viu na sexta-feira (27), contra o Panamá: nasce uma estrela na armação brasileira. Aos 21 anos, Caio Pacheco está em casa na bolha da sanitária de Buenos Aires, na Argentina, país onde joga, e exibiu muito talento e velocidade. Cestinha da partida com 18 pontos, mostrou que está na briga por uma vaga na equipe que vai disputar o pré-olímpico em junho e julho, na Croácia. A classificação para as Olimpíadas de Tóquio é, afinal, o grande objetivo do Brasil.

No primeiro quarto, Caio marcou 10 dos 30 pontos da seleção, que encerrou o período vencendo por 30 a 5 sem sequer precisar suar muito. Com isso, Aleksandar Petrović resolveu experimentar novas formações e o time deu uma pequena acomodada. Tanto que o Paraguai venceu o segundo quarto por 22 a 16, reduziu a vantagem de 25 para 19 pontos e o jogo foi para o intervalo com o placar de 46 a 27 para o Brasil.