Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2020

Grupo iniciou treinamentos para jogo contra o Goiás, segunda-feira. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Depois de uma semana longe de Porto Alegre e uma rara sexta-feira de descanso, o grupo de jogadores do Grêmio voltou ao CT Luiz Carvalho, na manhã deste sábado (28). O técnico Renato Portaluppi começou a preparar o time que enfrenta o Goiás, nesta segunda (30), na Arena.

Também na próxima semana o Tricolor pode carimbar a classificação às quartas de final da Conmebol Libertadores.

Os jogadores começaram a chegar ao Centro de Treinamentos por volta das 9 horas, para a realização de mais uma rodada de testes para detecção da covid-19. Logo depois eles foram à academia, onde fizeram atividades de musculação com os profissionais da preparação física. Ao fim dessa primeira parte, o grupo se reuniu no campo e cumpriu mais um circuito físico, de treinamentos funcionais.

Na sessão com bola, Renato comandou uma atividade técnica em campo reduzido, junto dos auxiliares Alexandre Mendes e Victor Hugo Signorelli. O elenco foi dividido em três grupos, com oito jogadores cada e trabalhou movimentos do modelo de jogo tricolor. Enquanto dois times se enfrentavam, o terceiro ficava às margens do campo, auxiliando nas jogadas de apoio. Durante a disputa, um atleta curinga servia como nono jogador do time que tivesse a posse, auxiliando na construção das jogadas e dando superioridade numérica.

Após o treinamento os jogadores foram liberados e voltam ao CT Luiz Carvalho na manhã deste domingo (29).

Grêmio e Goiás se enfrentam às 18h de segunda-feira em jogo adiado da sexta rodada do primeiro turno, que aconteceria no dia em que a equipe gaúcha conquistou o tricampeonato gaúcho.

Os próximos dias serão em Porto Alegre, já que na quinta-feira (3) o time reencontra o Guaraní, do Paraguai, pelas oitavas da Libertadores, com 2 a 0 de vantagem e, no domingo seguinte (6), recebe o Vasco na Arena.

Futebol feminino

O Grêmio anunciou a criação da categoria sub-18 para o futebol feminino, visando a disputa do Campeonato Brasileiro e a formação de atletas para o elenco profissional da modalidade.

Segundo o diretor do Futebol Feminino, Júlio Tittow, o Yura, “o Grêmio, preocupado com o futebol feminino, faz um projeto de crescimento da modalidade, com estrutura e organização baseada no profissional feminino. Tudo isso fará com que as meninas que vão integrar a categoria sub-18, tenham uma preparação que possa beneficiar o time principal. O trabalho será feito com o objetivo de desenvolver ainda mais nossas jogadoras porque elas são o futuro do futebol brasileiro”.

Prevista para o primeiro trimestre em 2020, mas adiada em função da pandemia pela covid-19, que causou a prorrogação do campeonato, o Departamento começou a se estruturar nesse mês de novembro. Vinculado ao profissional feminino, parte dos integrantes da comissão técnica também integrarão a composição do sub-18, criando um vínculo ainda maior com as Gurias Gremistas e alinhando os métodos de trabalho.

A sub-18 contará com cerca de 25 atletas e a montagem do elenco está sendo realizada através de novas contratações, meninas que se destacaram na Escola do Grêmio, como a lateral-esquerda Duda, a volante Isadora e meia Mari, e prospecção de jogadoras que atuam no Interior do Rio Grande do Sul e fora do Estado. Já utilizadas no elenco profissional, a meio-campista Mayara e as atacantes Íris e Letícia Marques foram as primeiras contratações, já visando a montagem da categoria.

Assim como o elenco principal, os treinos serão realizados no Estádio Antônio Vieira Ramos, em Gravataí, que é a casa das Gurias Gremistas. Essa também será uma forma de aumentar ainda mais o nível de disputa, já que a realização do treino no mesmo espaço possibilitará atividades em conjunto com o profissional, com a mescla dos trabalhos, em alguns momentos.

As atletas que chegam para o sub-18 já estão sendo integradas aos treinos do elenco principal. Os trabalhos específicos da categoria acontecem a partir da próxima semana, quando um maior número de jogadoras já chegar em Gravataí.

