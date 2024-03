Brasil Brasil volta a melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano

Por Redação O Sul | 13 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











O Brasil fica à frente de outros países sul-americanos, como Colômbia e Equador, mas atrás de vizinhos como Uruguai e Argentina. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O Brasil fica à frente de outros países sul-americanos, como Colômbia e Equador, mas atrás de vizinhos como Uruguai e Argentina. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil aumentou, passando de 0,754 para 0,760. O patamar é considerado elevado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), responsável pela divulgação do indicador.

Os novos dados foram apresentados nesta quarta-feira (13). A organização aponta que há recuperação global após a crise da covid-19, mas ainda de forma desigual e impactada pela “polarização política”.

O IDH varia de 0 a 1. Quanto mais próximo o índice estiver de 1, melhor a pontuação do país. Antes da pandemia, o IDH do Brasil chegou a 0,766, mas houve queda diante dos impactos socioeconômicos da pandemia. Agora, o patamar voltou a subir, sobretudo por conta do aumento da expectativa de vida. O IDH é uma medida do progresso a longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde.

Ainda assim, o País caiu duas posições no ranking global de desenvolvimento da ONU, passando de 87º, em 2021, para 89º, em 2022, dado mais recente disponível e último da gestão Jair Bolsonaro. O Brasil fica à frente de outros países sul-americanos, como Colômbia e Equador, mas atrás de vizinhos como Uruguai e Argentina.

A média do indicador na América Latina é de 0,763, ligeiramente acima do brasileiro. O ranking é liderado por Suíça, Noruega e Islândia. Os EUA aparecem na 20ª colocação.

Divulgado desde 1990, o relatório anual é uma das principais e mais influentes publicações da ONU. As Nações Unidas destacam recuperação no período pós-pandemia, mas anda de modo muito desigual. A polarização política e a fragilidade da democracia é o tema central do relatório deste ano.

A organização também alerta para os efeitos da crise climática, que tem se acelerado. Além dos efeitos de aumento de temperatura e perda de biodiversidade, a ONU alerta que o aquecimento global pode “alterar o padrão de exposição a doenças e infeções à medida que as temperaturas mais quentes alteram a gama de insetos portadores de doenças”. O Brasil, nas últimas semanas, tem sofrido com a escalada das infecções por dengue, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/brasil-volta-a-melhorar-o-indice-de-desenvolvimento-humano/

Brasil volta a melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano

2024-03-13