Política Lula convoca ministros para reunião após queda na popularidade

Por Redação O Sul | 13 de março de 2024

Esta será a primeira reunião ministerial de Lula no ano de 2024. Foto: José Cruz/Agência Brasil Esta será a primeira reunião ministerial de Lula no ano de 2024. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou os ministros para uma reunião na próxima segunda-feira (18). O encontro foi marcado após uma sequência de pesquisas mostrarem a queda da popularidade do petista. Para Lula e assessores no Planalto, é preciso reverter a percepção da população e ressaltar indicadores econômicos como o Produto Interno Bruto (PIB), inflação e desemprego em queda.

Esta será a primeira reunião ministerial de Lula no ano de 2024. Na semana passada, três institutos divulgaram pesquisas indicando piora na avaliação positiva do governo. Os levantamentos da Quaest, Atlas/Intel e do Ipec (antigo Ibope) indicam que mais entrevistados “desaprovam” a gestão do petista, enquanto os índices dos que avaliam o governo como “ruim” ou “péssimo” têm subido.

Cada instituto adota metodologias distintas e entrevista um universo diferente de entrevistados, mas a tendência geral é a mesma nos três levantamentos.

Em razão da agenda, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelou a ida à Alemanha. Haddad apresentaria o Plano de Transformação Ecológica na 10ª Edição do “Diálogo de Transição Energética de Berlim – BETD 2024”, maior conferência de energia da Europa, em Berlim.

Na sexta-feira (8), Dia Internacional das Mulheres, Lula levou ministras e assessoras mulheres do governo para um almoço com samba em um restaurante de Brasília. O local é reduto da esquerda e frequentado pelo presidente desde 2008.

O presidente tem focado em agendas pelo País para ajudar na divulgação de projetos e programas do governo. Nesta quarta (13), esteve na cidade de Serra do Salitre (MG) para inauguração de uma fábrica de fertilizantes. Na sexta (15), irá para Lajeado (RS) para a cerimônia de Novos Anúncios e Prestação de Contas do Governo Federal na reconstrução dos municípios gaúchos após as enchentes do último ano na região.

De olho nas eleições, o presidente também aproveita os eventos para ter mais inserção no interior do Brasil e proximidade com o eleitorado.

2024-03-13