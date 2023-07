Futebol Brasil x Panamá na Copa do Mundo feminina: onde assistir ao vivo e horário

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2023

Atletas realizaram o treino final antes da estreia nesse domingo (23), em Adelaide. (Foto: Thais Magalhães/CBF)

Nesta segunda-feira (24), às 8h, o Brasil faz sua estreia na Copa do Mundo Feminina contra o Panamá no Hindmarsh Stadium em Brisbane, na Austrália. Embora tenha participado de todas as edições do torneio, a seleção brasileira segue em busca do inédito título — um dos poucos que faltam na galeria de troféus. A partida será transmitida por Rede Globo na TV aberta, SporTV na TV fechada, Fifa+, no streaming, e CazéTV no YouTube.

Esta será a primeira vez que a treinadora sueca Pia Sundhage comandará a amarelinha em uma Copa. A profissional assumiu o cargo em 2019 após a demissão do técnico Vadão. Pia tem um currículo vitorioso, com direito a um bicampeonato olímpico à frente dos Estados Unidos.

Aos 37 anos, Marta confirmou que esta será sua última participação como jogadora em Copas do Mundo. Entretanto, a meia-atacante, eleita a melhor do mundo em seis oportunidades, também revelou que irá pendurar as chuteiras ao fim de seu contrato com o Orlando Pride, em 2024, para seguir o sonho de se tornar mãe.

O Brasil vai para o torneio sem alguns nomes históricos, como Cristiane e Formiga, que estiveram presentes nas últimas edições de Mundiais. Mas contará com algumas caras novas, como a zagueira Lauren e a lateral Bruninha, de 20 e 21 anos, respectivamente, que prometem continuar brilhando com a amarelinha no futuro

O Panamá fará sua estreia em Copas do Mundo e por pouco não ficou de fora da competição. As panamenhas foram as últimas classificadas para o torneio. Atingiram o feito após derrotarem a seleção do Paraguai, que era favorita, na repescagem intercontinental.

Visita

Ednaldo Pereira, presidente da CBF, se reuniu com as jogadoras do Brasil, nesse domingo (23), em Adelaide (Austrália), às vésperas da estreia da seleção na Copa do Mundo feminina. Pereira voltou a dar apoio institucional para a equipe, que nesta segunda-feira (24), às 8h (de Brasília) enfrentará o Panamá pelo Grupo F, que também conta com França e Jamaica.

“Todos pediram para que pudesse transmitir toda a força para que vocês possam fazer o máximo na Copa do Mundo Feminina. Até a última Copa, não tinha a personalização da camisa feminina para vocês. E hoje, é uma Copa do Mundo personalizada para a conquista de vocês. Um trabalho que vocês desenvolvem dentro e fora de campo e que a CBF vai estar valorizando cada vez mais”, disse Ednaldo.

O presidente da CBF, aliás, afirmou que as jogadoras brasileiras contam com respeito e admiração da entidade. As mulheres, afinal, enfrentaram muitas batalhas antes de serem reconhecidas dentro do futebol.

“Nossas jogadoras estão iniciando a jornada em busca da primeira estrela. Para elas e todas que vieram antes e ajudaram a escrever essa, todo o nosso reconhecimento e respeito”, completou.

