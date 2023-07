Futebol Presidente da CBF declara apoio ao Brasil na Copa do Mundo feminina

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2023

"Até a última Copa, não tinha a personalização da camisa feminina. E hoje, é uma Copa do Mundo personalizada para a conquista de vocês", declarou Ednaldo Pereira. (Foto: CBF)

Ednaldo Pereira, presidente da CBF, se reuniu com as jogadoras do Brasil, nesse domingo (23), em Adelaide (Austrália), às vésperas da estreia da seleção na Copa do Mundo feminina. Pereira voltou a dar apoio institucional para a equipe, que nesta segunda-feira (24), às 8h (de Brasília) enfrentará o Panamá pelo Grupo F, que também conta com França e Jamaica.

Eliminada nas oitavas de final nas duas últimas edições, a seleção brasileira tenta voltar a disputar uma final de Mundial, o que só conseguiu uma vez, em 2007, ficando com o segundo lugar.

“Todos pediram para que pudesse transmitir toda a força para que vocês possam fazer o máximo na Copa do Mundo Feminina. Até a última Copa, não tinha a personalização da camisa feminina para vocês. E hoje, é uma Copa do Mundo personalizada para a conquista de vocês. Um trabalho que vocês desenvolvem dentro e fora de campo e que a CBF vai estar valorizando cada vez mais”, disse Ednaldo.

Respeito

O presidente da CBF, aliás, afirmou que as jogadoras brasileiras contam com respeito e admiração da entidade. As mulheres, afinal, enfrentaram muitas batalhas antes de serem reconhecidas dentro do futebol.

“Nossas jogadoras estão iniciando a jornada em busca da primeira estrela. Para elas e todas que vieram antes e ajudaram a escrever essa, todo o nosso reconhecimento e respeito”, completou.

A Seleção Brasileira, aliás, nunca conquistou um título da competição.

Treino final

A seleção feminina fez nesse domingo o último treino antes da estreia na Copa do Mundo. O trabalho foi aberto por somente 15 minutos à imprensa e depois a técnica Pia Sundhage comandou os últimos ajustes para o jogo contra o Panamá. As atletas sofreram com o frio de 10 graus (e sensação térmica de 8) no SA Football Centre, em Adelaide.

Grande parte delas treinou com luvas e calças compridas, vestuário diferente do usado em Brisbane, local sede do Brasil na primeira fase, em que a média varia de 20 a 25 graus. A previsão é que na hora do jogo esteja ainda mais frio com a temperatura em torno oito graus e sensação térmica de seis graus – o confronto está marcado para 20h30 no horário local. Em relação à escalação, Pia fez mistério sobre qual time irá colocar em campo na primeira partida durante a coletiva oficial. Nos treinamentos em Gold Coast e Brisbane, a treinadora alternou a formação do ataque entre Bia Zaneratto e Geyse, mas nos últimos trabalhos iniciou com a atacante do Barcelona entre as 11.

Presidente da CBF declara apoio ao Brasil na Copa do Mundo feminina

