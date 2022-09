Mundo Brasileira Catarinense encara 15 horas de fila para ver caixão da rainha Elizabeth II

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2022

Dezenas de milhares de pessoas de todas as idades foram prestar homenagem à falecida monarca. (Foto: Reprodução)

Catarinenses em Londres também estão enfrentando a fila quilométrica para ver o caixão da rainha Elizabeth II. A administradora Rosimery Madalena da Silva, de 51 anos, aproveitou a estadia na casa do filho e decidiu encarar sozinha a espera no entorno do Palácio de Westminster na sexta-feira (16).

Ela conta que passou cerca de 15 horas de pé para conseguir se despedir da monarca, mas garante que não se intimidou com a fila e que está feliz em ter presenciado o momento histórico.

“Vir sozinha não me limitou, não tem como não estar aqui”, afirmou.

Moradora de São José, na Grande Florianópolis, ela chegou em Londres em agosto para passar uma tempo com o filho mais velho, de 33 anos, que mora na Inglaterra. Como ele e a esposa tem uma criança de três anos, não conseguiram acompanhar Rosimery na fila. A catarinense conta que fez amizades durante o percurso.

Por volta das 9h, autoridades locais fecharam a fila depois do local atingir a capacidade máxima. “O povo não saiu, fizeram uma nova fila após a barreira”, conta. Às 11h, a entrada foi reaberta.

O corpo da rainha só deve deixar o local na segunda-feira (19), em uma procissão cerimonial que terminará na Capela de St. George do Castelo de Windsor, onde ela será enterrada. O caixão está em uma plataforma elevada, coberto com o Estandarte Real, que carrega a Coroa Imperial do Estado, o Orbe e o Cetro e flores brancas com folhagens.

A administradora relata que, à medida em que as pessoas se aproximavam do salão, o silêncio e o clima de luto pareciam se intensificar.

“Um silêncio de paz, mas ao mesmo tempo de tristeza. Algo realmente inexplicável, nunca visto. Uma coisa de respeito. Ainda estou meio boba com a visão do caixão, o respeito que eles guardam. Lindo. Fiquei maravilhada. Que bom que vi”, comemora.

O caixão com o corpo da rainha foi levado em cortejo na manhã de quarta-feira (14), do Palácio de Buckingham até o parlamento do Reino Unido, onde ficará exposto ao público até segunda-feira (19). Depois, o corpo será transportado até a Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, onde será realizado o enterro. O governo britânico estima que mais de 750 mil pessoas visitarão o caixão da rainha.

A polícia de Londres prepara um esquema de segurança sem precedentes para o funeral de Estado da Rainha Elizabeth II. De acordo com o vice-comissário assistente Stuart Cundy, este será o “maior evento de policiamento individual” que a polícia metropolitana de Londres já realizou.

