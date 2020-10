Mundo Brasileira de 44 anos é uma das vítimas de ataque em Nice, na França, confirma Itamaraty

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2020

Atentado ocorreu nesta quinta na Basílica Notre-Dame de Nice, na França. Foto: Reprodução/Twitter Atentado ocorreu nesta quinta na Basílica Notre-Dame de Nice, na França. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil confirmou que uma das vítimas do atentado terrorista na basílica Notre-Dame, nesta quinta-feira (29) no centro de Nice, era a brasileira Simone Barreto Silva, de 44 anos, nascida em Salvador, na Bahia. O Itamaraty emitiu nota repudiando o fato e prestando condolências aos familiares da brasileira e das demais vítimas.

Ernesto Araújo, titular do Ministério das Relações Exteriores, também se manifestou pelo Twitter. “Profundo pesar pela morte de uma brasileira de 44 anos, mãe de três filhos, ocorrida hoje em Nice, na França, uma das três vítimas fatais do brutal atentado cometido por um terrorista na Basílica de Nossa Senhora”, escreveu o ministro.

Confira a nota do Itamaraty:

“O Governo brasileiro deplora e condena veementemente o atroz atentado ocorrido hoje dentro da Basílica Notre-Dame de Nice, na França, onde um terrorista assassinou três pessoas.

O Governo brasileiro informa, com grande pesar, que uma das vítimas fatais era uma brasileira de 44 anos, mãe de três filhos, residente na França. O Presidente Jair Bolsonaro, em nome de toda a nação brasileira, apresenta suas profundas condolências aos familiares e amigos da cidadã assassinada em Nice, bem como aos das demais vítimas, e estende sua solidariedade ao povo e Governo franceses.

O Brasil expressa seu firme repúdio a toda e qualquer forma de terrorismo, independentemente de sua motivação, e reafirma seu compromisso de trabalhar no combate e erradicação desse flagelo, assim como em favor da liberdade de expressão e da liberdade religiosa em todo o mundo.

Neste momento, o Governo brasileiro manifesta em especial sua solidariedade aos cristãos e pessoas de outras confissões que sofrem perseguição e violência em razão de sua crença.

O Itamaraty, por meio do Consulado-Geral em Paris, presta assistência consular à família da cidadã brasileira vítima do ataque terrorista.”

Profundo pesar pela morte de uma brasileira de 44 anos, mãe de três filhos, ocorrida hoje em Nice, na França, uma das três vítimas fatais do brutal atentado cometido por um terrorista na Basílica de Nossa Senhora. https://t.co/WREu7Vx16C — Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) October 29, 2020

