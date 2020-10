Porto Alegre Funcionamento de clubes sociais, de ginástica e piscinas coletivas é ampliado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2020

Locais podem funcionar com equipes reduzidas e restrição do número de pessoas. Foto: Divulgação Locais podem funcionar com equipes reduzidas e restrição do número de pessoas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Prefeitura de Porto Alegre publicou, nesta quinta-feira (29), em edição extra do Dopa (Diário Oficial), o decreto 20.780, que amplia as atividades em clubes sociais, centros de ginástica, centros de treinamento e similares. O funcionamento desses locais está autorizado com equipes reduzidas e restrição ao número de sócios simultâneos. A lotação não pode ultrapassar 50% da capacidade prevista no alvará do estabelecimento. Além disso, deverá ser respeitado o distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas, exceto entre familiares.

Confira as outras liberações:

Piscinas cobertas – Em condomínios e clubes, devem ser utilizadas somente para a prática de esportes, sem permissão de atividades de lazer.

Piscinas abertas – Em clubes, a utilização não pode exceder a 50% da capacidade máxima da ocupação, e deve ser respeitado o espaçamento de 2 metros entre as cadeiras/espreguiçadeiras – exceto se forem coabitantes. Para circular nas áreas de piscina, é obrigatório o uso de máscara, que pode ser dispensada dentro da piscina ou na cadeira/espreguiçadeira. Também é necessário um responsável fazendo a contagem do acesso às piscinas.

Piscinas em condomínios – Valem as mesmas regras dos clubes, exceto a presença do responsável para contagem do acesso às piscinas.

Drive-in – Fica permitido o uso de espaços abertos, públicos ou privados para a realização de atividades eventuais baseadas apenas no sistema de serviço no carro (drive-in), com distanciamento mínimo de 2 metros entre os veículos ou área restrita. A circulação na área restrita é limitada a quatro pessoas, do lado da porta do motorista. Fica proibida a presença de pessoas fora do espaço total sinalizado, assim como a circulação e a troca de pessoas entre as áreas. Não pode haver mobilização dos carros durante o evento.

Serviço público – Fica permitido o atendimento ao público de forma presencial, ou por meio eletrônico ou telefone, quando couber. Poderá ser feito ainda por agendamento individual em caso de necessidade.

Situação da Covid-19 na Capital

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) registrou o total de casos 44.124 confirmados de pacientes com Covid-19 em Porto Alegre até esta quinta-feira (29). Entre estes, 39.189 pessoas se recuperaram da doença e 1.274 morreram. Também foram registrados 122.913 casos negativos, e outros 8.029 estão em análise.

Os serviços de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) estavam até a noite com 227 casos confirmados de Covid-19 adultos e dois casos na pediatria. Há também 20 casos suspeitos de adultos e dois em pediatria.

