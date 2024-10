Brasil Brasileira é a bilionária mais jovem do mundo; saiba quem é

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2024

Com sua participação acionária na WEG, a brasileira acumula patrimônio de US$ 1,1 bilhão Foto: Reprodução/Redes sociais Com sua participação acionária na WEG, a brasileira acumula patrimônio de US$ 1,1 bilhão. (Foto: Reprodução/Redes sociais) Foto: Reprodução/Redes sociais

A brasileira Livia Voigt, herdeira da empresa de máquinas e equipamentos WEG, é a bilionária mais jovem do mundo, segundo o ranking anual da revista Forbes. Aos 19 anos, ela tomou o lugar na lista que pertencia ao italiano Clemente Del Vecchio, o mais novo dos seis filhos de Leonardo Del Vecchio, o magnata fundador da Luxottica, a maior marca de óculos do mundo.

Livia está ao lado de nomes como a cantora norte-americana Taylor Swift e o ex-jogador da NBA Magic Johnson. O ranking deste ano da Forbes foi divulgado na terça-feira (2).

Com sua participação acionária na WEG, a brasileira acumula patrimônio de US$ 1,1 bilhão. Ela é moradora de Florianópolis (SC). Sua irmã mais velha, Dora Voight, também faz parte da lista aos 26 anos. Ambas possuem cerca de 3% das ações da empresa e não têm participação no conselho ou na diretoria.

Além delas, Eduardo Voigt Schwartz e Mariana Voigt Schwartz Gomes também entram na lista a partir de participação na WEG. Cada um tem pouco menos de 4% de ações da empresa, o que equivale a US$ 1,3 bilhão de patrimônio.

Todos eles são netos de Werner Ricardo Voigt, cofundador da WEG ao lado de Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus. Os três já faleceram e deixaram suas participações a herdeiros.

Com sede em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, a empresa foi fundada em 1961, inicialmente produzindo apenas motores elétricos. A partir da década de 1980, a companhia ampliou suas atividades e passou a fabricar componentes eletrônicos, produtos para automação industrial, transformadores de força e distribuição, tintas líquidas e em pó e vernizes eletroisolantes.

Com faturamento anual de R$ 32,5 bilhões em 2023, a Weg também aparece entre as maiores empresas de capital aberto do Brasil.

Anne Werninghaus, neta de Geraldo, também está na lista de bilionários, com patrimônio de US$ 1,2 bilhão.

2024-04-03