Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2023

Brasileira de 19 anos foi presa no Aeroporto Internacional Ngurah Rai, em Bali. (Foto: Reprodução)

Uma brasileira de 19 anos foi presa no Aeroporto Internacional Ngurah Rai, em Bali, na Indonésia, anunciou a polícia local nesta sexta-feira (27). Identificada como Manuela Vitória de Araújo Farias, ela tentou entrar no país com 3,9 quilos de cocaína escondidos em sua bagagem.

A droga foi descoberta pelos funcionários da alfândega quando ela passou pelo Raio-X do aeroporto, um dos mais movimentados do país. Em duas malas, a brasileira levava cinco pacotes de cocaína. Em uma bolsa Louis Vuitton, ela levava ainda quatro comprimidos de clonazepam.

“Não havia informações de inteligência. Isso é realmente mérito dos funcionários por revistar os passageiros”, disse o inspetor-geral da polícia de Bali, Putu Jayan Danu Putra, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, segundo a rede de televisão CNN.

“Descobrimos um caso importante e obtivemos provas, na forma de cocaína, que totalizaram cerca de 3 quilos”, disse Putu Jayan Danu Putra.

Danu Putra explicou que, inicialmente, os oficiais suspeitaram de cidadãos brasileiros que desembarcaram de um avião da Qatar Airways. Foi aí que os policiais decidiram verificar as duas malas trazidas pela mulher.

Segundo o Diretor de Investigação de Narcóticos de Bali, Kombes Iwan Eka Putra, Manuela relatou não saber que levava substâncias ilegais na bagagem. De acordo com o seu relato, foi prometido a ela entrar em uma escola de surfe em troca do transporte das bagagens.

“Ela é sim uma pessoa utilizada pela rede. Não podemos dizer que é um mensageiro porque não conhece a mercadoria. É apenas uma pessoa utilizada pela rede brasileira”, afirmou diretor Kombes Iwan Eka Putra.

Ainda de acordo com Kombes Putra, a polícia não conseguiu identificar quem seria o destinatário das drogas.

A legislação da Indonésia contempla a prisão perpétua e a pena de morte para alguns casos de tráfico de narcóticos. No entanto, para casos de porte de cocaína, a pena máxima é a perpétua. As informações são do jornal O Globo e da CNN.

