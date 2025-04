Geral Brasileira é presa nos Estados Unidos como suspeita de abusar sexualmente de uma criança

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2025

A brasileira foi indiciada por estupro, negligência, incesto, exposição indecente, atentado violento ao pudor e agressão física contra menor de 14 anos. (Foto: Reprodução)

Uma brasileira de 53 anos foi presa em Massachusetts, nos Estados Unidos, por suspeita de abusar sexualmente de uma criança. Ilma Leandro de Oliveira já havia sido detida em 2007 por imigrar ilegalmente para o país. A investigação foi feita pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA junto ao FBI (a polícia federal norte-americana).

De acordo com a polícia, a brasileira foi presa em 20 de março, após ser indiciada por estupro, negligência, incesto, exposição indecente, atentado violento ao pudor e agressão física contra menor de 14 anos.

“Ilma Leandro De Oliveira é acusada de sete crimes diferentes relacionados à vitimização sexual de uma criança em nossa comunidade de Massachusetts”, disse Patricia Hyde, diretora interina da polícia de Boston. “Esses são crimes que simplesmente não toleraremos. O ICE Boston continuará priorizando a segurança de nossas crianças, prendendo e removendo qualquer estrangeiro criminoso que represente uma ameaça aos nossos residentes.”

A Patrulha da Fronteira dos EUA já havia prendido Ilma em 20 de setembro de 2007, após ela entrar ilegalmente no país pelo Texas. As autoridades emitiram uma notificação e uma ordem de remoção acelerada. Sete dias depois, ela foi deportada para o Brasil.

Segundo a polícia americana, a brasileira, no entanto, voltou ilegalmente aos Estados Unidos em data desconhecida, em local desconhecido e sem ser inspecionado, admitido ou liberado condicionalmente por um oficial de imigração dos EUA.

“Leandro entrou ilegalmente nos Estados Unidos em uma data desconhecida, em um local desconhecido e sem ser inspecionada, admitida ou colocada em liberdade condicional por um oficial de imigração dos EUA”, afirmaram as autoridades nessa terça.

O Tribunal Distrital de Falmouth, cidade em que a brasileira foi presa, admitiu o processo contra ela em 18 de março deste ano. Ela foi presa dois dias depois, no último dia 20. As informações foram divulgadas apenas nesta terça-feira (15). A brasileira não deve responder apenas pelos crimes contra a criança. Isso porque, de acordo com nota do Serviço de Imigração e Alfândega, ela deve ainda ser processada por entrar ilegalmente nos Estados Unidos depois de ser deportada para o Brasil há quase 20 anos.

