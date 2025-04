Geral Ex-presidente do Peru é condenado a 15 anos de prisão por receber propina da empresa brasileira Odebrecht

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











defesa do ex-presidente, por sua vez, já anunciou que vai recorrer. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Justiça do Peru condenou nessa terça-feira (15) o ex-presidente Ollanta Humala, de 62 anos, a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, após considerá-lo culpado por receber contribuições ilegais da construtora brasileira Odebrecht e do governo venezuelano para financiar suas campanhas eleitorais de 2006 e 2011. Humala é o segundo de um total de quatro ex-presidentes peruanos envolvidos no escândalo de corrupção da Odebrecht.

A sentença desta terça-feira encerrou mais de três anos de audiências contra Humala, que é um ex-tenente-coronel do Exército, considerado um político de centro-esquerda. Segundo a agência Reuters, sua esposa, Nadine Heredia, também foi condenada a 15 anos de prisão.

“O senhor Ollanta Humala é condenado a 15 anos de pena privativa de liberdade efetiva”, declarou a juíza responsável durante a leitura da decisão em primeira instância. A defesa do ex-presidente, por sua vez, já anunciou que vai recorrer.

O Ministério Público acusou o ex-presidente de lavagem de ativos por ocultar o recebimento de US$ 3 milhões da Odebrecht para a campanha de 2011, que o levou à Presidência. Nadine Heredia, esposa de Humala, também foi acusada como cofundadora da legenda Partido Nacionalista.

Em 2016, a Odebrecht admitiu ter distribuído dezenas de milhões de dólares em subornos e doações ilegais de campanha em diversos países da América Latina, incluindo o Peru, desde o início do século XXI.

Humala, que governou o Peru entre 2011 e 2016, está entre os quatro ex-presidentes peruanos envolvidos no esquema de subornos da empreiteira brasileira.

De acordo com a Promotoria, os ex-presidentes peruanos envolvidos no escândalo da Odebrecht são: Alan García (2006–2011), que suicidou-se em 2019, momentos antes de ser preso; Pedro Pablo Kuczynski (2016–2018), que responde em liberdade por acusações similares e Alejandro Toledo (2001–2006), que foi condenado em 2024 a mais de 20 anos de prisão por ter recebido subornos milionários em troca de contratos públicos.

Asilo

A mulher do ex-presidente do Peru Ollanta Humala, Nadine Heredia, pediu asilo na Embaixada do Brasil em Lima nessa terça-feira (15). Ela e o marido foram condenados à 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro em um caso envolvendo a construtora brasileira Odebrecht (atual Novonor) e o governo do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Peru, Nadine entrou na sede da Embaixada do Brasil pela manhã, antes da divulgação da sentença.

Em comunicado oficial, a Chancelaria do Peru informou que Nadine solicitou asilo “em conformidade com o estabelecido na Convenção sobre Asilo Diplomático de 1954, da qual o Peru e o Brasil são signatários”.

O governo peruano acrescentou que os dois países estão em contato permanente sobre a situação. O Itamaraty confirmou que a ex-primeira-dama está na embaixada brasileira. (Com informações da agência de notícias AFP)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/ex-presidente-do-peru-e-condenado-a-15-anos-de-prisao-por-receber-propina-da-empresa-brasileira-odebrecht/

Ex-presidente do Peru é condenado a 15 anos de prisão por receber propina da empresa brasileira Odebrecht

2025-04-15