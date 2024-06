Mundo Brasileira ferida em bombardeio no Líbano está em estado gravíssimo

2 de junho de 2024

Fatima é uma das vítimas do ataque no sul do Líbano. Foto: Reprodução Fatima é uma das vítimas do ataque no sul do Líbano. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A brasileira Fatima Boustani, de 30 anos, ferida nesse sábado (1°) após bombardeio em sua casa, na cidade de Saddike, no Sul do Líbano, está em estado gravíssimo. A informação é de Hussein Ezzddein, primo de Ahmad Aidibi, marido de Fatima.

“Ela está sangrando pela cabeça e pelo pulmão”, afirmou Ezzddein. Boustani deve ficar 24 horas em observação antes de tentarem transferi-la para uma unidade hospitalar com melhor infraestrutura de atendimento.

Na tarde de sábado (1º), a casa de Boustani foi destruída por um bombardeio. Uma filha de 10 anos e um filho de 9 estavam no local.

A menina passou pela terceira cirurgia na noite de sábado e recebeu transfusão de sangue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Libanês Italiano, em Tiro, no sul do país, e o menino está em observação na enfermaria do mesmo hospital.

A família pede ajuda do governo brasileiro para realizar o resgate deles.

Aidibi está no Brasil morando com o primo há pelo menos cinco anos. Ele retornou ao país há três semanas, depois de visitar a família no Líbano. A esposa teria conseguido a cidadania brasileira e os planos da família eram de aguardar o término do período escolar das crianças, neste ano, para todos virem ao Brasil.

