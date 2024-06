Esporte Vôlei feminino: Brasil vence a Tailândia na Liga das Nações

2 de junho de 2024

A Seleção Brasileira somou sua oitava vitória consecutiva. Foto: Divulgação/CBV A Seleção Brasileira somou sua oitava vitória consecutiva. (Foto: Divulgação/CBV) Foto: Divulgação/CBV

Como esperado, o técnico Zé Roberto utilizou todo o seu grupo no último jogo da segunda fase da Liga das Nações, na madrugada deste domingo (2), em Macau, na China. Mesmo com uma equipe diferente, a Seleção Brasileira somou sua oitava vitória consecutiva, desta vez com 3 sets a 0 sobre a Tailândia, com destaque para as novatas.

O Brasil se impôs dentro de quadra e fechou a partida com 25/22, 25/14 e 25/17, garantindo a segunda colocação, com 22 pontos. A Polônia lidera com 24 pontos e será a rival da estreia na terceira semana, entre 12 e 16 de junho, novamente na China, mas em Hong Kong.

Tanto o Brasil quanto a Polônia somaram oito vitórias, mas as europeias perderam somente dois sets, diante de sete das brasileiras.

Destaques

A capitã Gabi terminou com a maior pontuadora do Brasil, com 13 pontos. Na sequência, a oposta Tainara, de 24 anos e uma das novidades do Brasil, somou 12 pontos, seguida da central Diana, de 25 anos, que fez 11. Julia Bergmann, de 23 anos, encerrou a partida com 10 bolas certeiras.

Em uma equipe bastante alterada, o técnico Zé Roberto ainda observou Pri Daroit e a líbero Natinha.

“Estou muito feliz de ter entrado e poder ajudar o time de alguma forma. A Tailândia é um time super chato de se enfrentar, que defende muito e hoje precisamos entrar um pouco mais concentrados, porque no começo do jogo elas estavam muito bem, defendendo muito e a gente errando um pouquinho”, afirmou Tainara.

