Por Redação O Sul | 12 de maio de 2022

Mary Hellen está presa desde fevereiro. Foto: Arquivo pessoal Mary Hellen está presa desde fevereiro. (Foto: Arquivo pessoal) Foto: Arquivo pessoal

A brasileira Mary Hellen Coelho, presa na Tailândia por tráfico internacional de drogas, foi condenada pela Justiça do país a nove anos e seis meses de prisão. A informação foi confirmada, na manhã desta quinta-feira (12), pela defesa da jovem, por meio de nota publicada nas redes sociais.

Segundo o comunicado da advogada Kaelly Cavoli Moreira, a pena foi dividida em dois anos por crime civil e sete anos e seis meses por crime penal. A profissional informou ainda que aguarda a cópia do processo para “estruturar os próximos passos”.

“Nós estamos na contramão de penas desumanas. Hoje, a minha alegria, em particular, é porque é uma pena considerada possível. Inclusive, pelo pedido de extradição”, comentou Kaelly em seu perfil.

Mary Hellen foi detida ao desembarcar no aeroporto de Bangcoc, a capital tailandesa, em fevereiro deste ano, com cocaína na mala. Outros dois brasileiros foram presos na mesma data no terminal.

Os três saíram de Curitiba, no sul do Brasil. Apenas um dos homens estava no voo de Mary Hellen, que é mineira. Os amigos e a família não sabem se eles se conheciam.

Perdão real

A defesa da brasileira estuda agora pedir o “perdão real” ao rei da Tailândia, Maha Vajiralongkorn, que está no trono no país asiático desde 2019. Segundo uma das advogadas da jovem, a condenação abre uma janela de oportunidades para recursos.

Uma das possibilidades, segundo os advogados da jovem, é a pena dela ser perdoada durante as comemorações de aniversário do rei, previstas para 28 de julho, já que ele costuma abrir exceções para alguns crimes.

“Nós estamos muito próximos do aniversário do rei na Tailândia, então nós vamos pedir, o próximo passo assim que acessada essa sentença nós vamos pedir o perdão real para a Mary Hellen e veremos todas as possibilidades de pedidos a serem feitos a partir da sentença”, disse Kaelly.

“Entre o que nós tivemos é uma boa pena, inclusive que está dentro da legislação brasileira que vai de 5 a 15 anos de prisão no artigo 33 da lei do tráfico de drogas, então é uma pena razoável que está dentro dos limites legais inclusive no Brasil”, disse a advogada.

