Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2024

Além do bebê, mulher tem outros dois filhos pequenos Foto: Divulgação/Embaixada do Brasil na Palestina Além do bebê, mulher tem outros dois filhos pequenos. (Foto: Divulgação/Embaixada do Brasil na Palestina) Foto: Divulgação/Embaixada do Brasil na Palestina

Sozinha e com três filhos, um deles recém-nascido, uma brasileira que tentava deixar a Faixa de Gaza desde o início da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas conseguiu nesta quarta-feira (7) autorização para sair do território palestino, informou a embaixada do Brasil na Palestina.

A mulher deixará o território com o bebê, que nasceu na noite de Natal, e seus outros dois filhos, de 2 e de 4 anos, nesta semana rumo ao Brasil. A brasileira está sozinha com as crianças porque o seu marido viajava a trabalho quando a guerra estourou e, desde então, o homem não conseguiu retornar à Faixa de Gaza, segundo o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas.

A família tem dupla nacionalidade brasileira e palestina. A mulher, conforme Candeas, não conseguiu viajar com o terceiro e último grupo de brasileiros que deixou Gaza devido ao estágio avançado da gravidez.

Ela deu à luz apenas um dia depois de o grupo chegar ao Brasil e em um dos poucos hospitais que ainda funcionam em Gaza, sob risco de bombardeios. “Acompanhamos todo o tratamento dela. Nasceu em um dos poucos hospitais que conseguem funcionar precariamente”, disse Candeas.

A brasileira deve deixar Gaza nesta quinta-feira (8) pela passagem de Rafah. Ela cruzará a fronteira para o Egito junto de um grupo de estrangeiros que também receberam autorização. Depois, embarcará para o Brasil.

2024-02-07