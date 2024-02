Porto Alegre Nova unidade do Tudo Fácil no Centro de Porto Alegre é aberta ao público

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2024

A estimativa é de que sejam realizados 20 mil atendimentos mensais na unidade Foto: Luis André Pinto/Secom

Localizada no Pop Center, a nova unidade do Tudo Fácil no Centro de Porto Alegre foi aberta ao público nesta quarta-feira (7). Inaugurada oficialmente na terça-feira (6), o local oferece mais de 90 serviços presenciais de diferentes órgãos públicos e privados, como IGP (Instituto-Geral de Perícias), DetranRS, IPE Prev, IPE Saúde, Corsan, CEEE Equatorial, prefeitura, entre outros.

Situado na avenida Júlio de Castilhos, 235, no terceiro andar, o espaço conta com 37 guichês. A estimativa é de que sejam realizados 20 mil atendimentos mensais na unidade.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do governador Eduardo Leite, da secretária estadual de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, da CEO do Pop Center, Elaine Deboni, e do prefeito de Porto Alegre em exercício, Mauro Pinheiro.

“O Tudo Fácil é o governo mais próximo do cidadão. A nova unidade terá 100 pessoas trabalhando em um ambiente que, além de oferecer serviços presenciais de forma ágil e descomplicada, também orienta, acolhe, resolve e ensina as pessoas a usar as plataformas digitais”, destacou Leite.

“Nosso governo é o que mais oferece serviços digitalizadas no Brasil, e aqui as pessoas também encontrarão a orientação para resolver tudo de forma mais prática”, prosseguiu.

