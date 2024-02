Economia Vendas do comércio varejista brasileiro aumentam 1,7% em 2023

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2024

Apesar de registrarem queda de 1,3% em dezembro, as vendas do comércio varejista brasileiro tiveram alta de 1,7% no acumulado de 2023, percentual superior ao verificado no ano anterior, quando houve crescimento de 1%. Os dados foram divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quarta-feira (7).

O gerente da pesquisa, Cristiano Santos, observou que o resultado maior do que o de 2022 manteve a tendência de seis anos consecutivos de crescimento. “Também setorialmente, falando em varejo ampliado, observamos uma disseminação de resultados positivos, com apenas quatro das 11 categorias no campo negativo”, afirmou.

Entre as 11 atividades pesquisadas no âmbito do varejo ampliado, sete fecharam o ano passado com elevação. Veículos e motos, partes e peças subiram 8,1%; artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, 4,7%; combustíveis e lubrificantes, 3,9%; hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, 3,7%; equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, 2%; móveis e eletrodomésticos, 1%; e atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo, 1%.

Em sentido oposto, as atividades de outros artigos de uso pessoal e doméstico registraram recuo de 10,9%; tecidos, vestuário e calçados, caíram 4,6%; livros, jornais, revistas e papelaria, tiveram queda 4,5%; e o grupo material de construção registrou baixa de 1,9%.

Estados

Na passagem de novembro para dezembro, o volume de vendas no comércio varejista teve recuo em 13 das 27 unidades da Federação, com destaque para Espírito Santo (-14,3%), Rio Grande do Sul (-2,9%) e Paraná (-1,8%). Por outro lado, pressionando positivamente, figuram 14 das 27 unidades da Federação, com destaque para Alagoas (3,5%), Amapá (3,1%) e Goiás (3%).

