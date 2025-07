Grêmio Brasileirão: Grêmio enfrenta fora de casa o Palmeiras na noite deste sábado

25 de julho de 2025

Tricolor gaúcho está em 17º lugar, ao passo que o "Verdão" é o terceiro colocado. (Foto: Lucas Uebel)

O Grêmio já está em São Paulo para o duelo contra o Palmeiras, às 21h deste sábado (26), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A preparação do Tricolor foi finalizada na manhã dessa sexta-feira no Centro de Treinamentos Luiz Carvalho, em uma sequência de atividades que inclui análise de vídeo sobre o desempenho do adversário, exercícios físicos, técnicos e táticos com bola.

Estão relacionados para a partida os goleiros Volpi, Gabriel Grando e Thiago Beltrame, os zagueiros Gustavo Martins, Jemerson, Kannemann e Wagner Leonardo, os laterais Igor Serrote, João Lucas, Luan Cândido e Marlon, os volantes e meias Alex Santana, Camilo, Dodi, Edenilson, Riquelme e Ronald, mais os atacantes Alysson, Amuzu, Aravena, Braithwaite, Cristian Olivera Jardiel e Pavon. A escalação deve ser conhecida somente minutos antes do apito inicial.

Em 14º lugar na tabela (17 pontos), a equipe sob o comando de Mano Menezes tem a difícil tarefa de segurar o “Verdão”, terceiro colocado (29 pontos) e que, além da qualidade do elenco, conta com a vantagem de atuar provavalmente com casa cheia no Allianz Parque. O time do técnico Abel Ferreira vem de duas vitórias seguidas, ao passo que a gaúcha acumula derrota e empate.

Desfalques

Nessa sexta, o Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio confirmou dois desfalques no elenco, ambos por lesão. Os casos envolvem o zagueiro Viery e o atacante André Henrique.

Viery sofreu fratura na base da falange proximal do polegar esquerdo durante o jogo contra o Vasco da Gama, na última quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Ele foi submetido a cirurgia corretiva, no Hospital Moinhos de Vento, e não há previsão de retorno aos gramados.

Já André Henrique relatou desconforto muscular após o mesmo duelo. Submetido a exame de imagem, teve constatada contusão do músculo adutor da coxa esquerda. “O atleta já está em tratamento para recuperação”, informou o clube.

