Economia Preço do café para o consumidor cai pela primeira vez em mais de um ano

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2025

Apesar disso, o preço do café moído acumula uma inflação de 76,5% em um ano Foto: Reprodução

O preço do café caiu 0,36% em julho, a primeira queda em um ano e meio, segundo a prévia da inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15). A última queda no preço no IPCA-15 havia sido registrada em dezembro de 2023. Depois, foram 18 subidas consecutivas.

O levantamento foi divulgado nessa sexta-feira (25) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O IPCA-15 mede a variação de preços entre o dia 16 do mês anterior e o dia 15 do mês da divulgação. A tendência de queda no preço do café para o consumidor já havia sido registrada no IPC, o indicador de inflação da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), na semana passada.

Apesar disso, o preço do café moído acumula uma inflação de 76,5% em um ano, de acordo com o IPCA-15.

Em junho, o preço médio do quilo do café tradicional no país atingiu R$ 66,70, segundo a Associação Brasileira de Café (Abic). Há um ano, esse valor era de R$ 35,17.

No geral, o IPCA-15 registrou inflação de 0,33% em julho, e o grupo de Alimentação e Bebidas teve queda de 0,06% nos preços. Em junho, economistas já afirmavam que o preço do café nos supermercados ia começar a cair a partir do segundo semestre.

Isso porque, no campo, as cotações já diminuíram após o início da colheita no Brasil, que começou em março e vai até setembro. Os meses mais fortes de colheita são junho e julho. A tendência é que os preços continuem em queda por causa do avanço da safra.

Existe também incerteza por causa da tarifa de 50% que o presidente dos EUA, Donald Trump, impôs aos produtos brasileiros. Ela entra em vigor em 1º de agosto, se os países não fecharem um acordo. A taxa poderia reduzir ainda mais os preços do café no Brasil, mas o setor ainda espera o resultado das negociações do governo com os EUA, que compram 16% do café exportado pelo Brasil e são o maior cliente do produto nacional no mundo.

Além disso, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) diz que países como China, Índia, Indonésia e Austrália podem absorver parte da produção, pois são grandes consumidores e já compram café brasileiro.

Tarifaço

Os EUA produzem só 1% do café consumido por sua população, o que gera a dependência do produto que vem de fora. Caso a tarifa de 50% seja aplicada, o país terá dificuldade para suprir a demanda.

Isso porque o Brasil representa 40% de toda a oferta mundial de café, segundo Fernando Maximiliano, analista da consultoria StoneX Brasil, e os norte-americanos provavelmente deixariam de comprar o produto brasileiro.

Segundo a Cogo Consultoria, a nova taxa tornaria o fluxo de café entre Brasil e EUA “praticamente inviável”.

Nesse cenário, a indústria de café dos EUA precisaria encontrar novos fornecedores, que têm produções bem menores, e pagariam mais caro por isso.

“O Brasil é o principal fornecedor, responsável por 34% do café que os americanos importam. São 8 milhões de sacas. Imagine só como eles fariam para redirecionar a aquisição desse café de outros países”, diz Fernando Maximiliano.

Um exemplo dessa dificuldade é a diferença de produção de café do tipo arábica entre o Brasil, maior produtor mundial, e a Colômbia, segunda na lista. Essa é a variedade de café que os Estados Unidos mais importam.

“O Brasil produz cerca de 40 milhões de sacas de café arábica por ano, e a Colômbia, entre 12 e 13 milhões. A Colômbia não teria esse café todo para substituir o Brasil”, resume Maximiliano.

A falta de café brasileiro contribuiria para encarecer ainda mais o produto no mercado norte-americano. Segundo dados do governo dos EUA, o preço do café subiu 32,4% no país entre junho de 2024 e maio de 2025.

2025-07-25