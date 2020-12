Esporte Brasileirão: Grêmio vence e faz quatro a zero sobre o Vasco da Gama

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2020

Tricolor sobe na tabela do Brasileirão Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Tricolor sobe na tabela do Brasileirão. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Com dois gols de Diego Souza, um de César Pinares e outro de Lucas Silva, o Grêmio goleou o Vasco da Gama na tarde deste domingo (6), na Arena. A vitória foi construída com domínio do tricolor nos 90 minutos de jogo e poucos riscos para o goleiro Paulo Victor. Com o resultado, a equipe gaúcha alcança os 40 pontos, sobe quatro posições na tabela e já é quarto colocado – com um jogo a menos.

Agora o time vira as atenções para as quartas de final da Conmebol Libertadores. Na próxima quarta-feira (9), a equipe enfrenta o Santos, na Arena, no primeiro jogo da fase.

Primeiro Tempo

A partida começou com maior volume do Vasco da Gama, que chegou com força ao ataque nos primeiros dois minutos de jogo. Entretanto, a primeira oportunidade foi do Grêmio, que logo aos quatro minutos, teve Pinares que passou para Ferreira que, do lado direito, cruzou para Pepê. O atacante concluiu de dentro da grande área, à direita da meta de Fernando Miguel.

Aos onze minutos, os papeis se inverteram. Depois de cobrança de escanteio pela esquerda, Pepê recebeu na quina da área e cruzou no segundo poste. Ferreira entrou sozinho e cabeceou para fora, rente à trave vascaína. Na resposta, o time carioca exigiu grande defesa de Paulo Victor, em chute do lateral Léo Matos.

Antes dos 20 minutos, Pinares teve chance de marcar seu primeiro gol. Pepê puxou contra-ataque pela esquerda e serviu o chileno, que bateu forte de fora da área. Fernando Miguel acompanhou a saída para tiro de meta. Com 22 minutos foi a vez de Maicon chutar de fora e, no minuto seguinte, o Grêmio marcar com Ferreira. O gol, porém, foi anulado por conta de um toque no braço de Victor Ferraz.

Aos 30 minutos o Vasco chegou com Benítez, que invadiu a área pela esquerda e foi bloqueado por Geromel.

O gol tricolor chegou na reta final do primeiro tempo. Aos 42 minutos, Pepê cobrou escanteio curto pela esquerda e deu a bola para Matheus Henrique. O camisa 7 cruzou no segundo poste para Diego Souza, que subiu entre dois zagueiros e mandou a bola para o fundo da goleira.

Segundo Tempo

Grêmio recomeçou forte. Aos dois minutos, Pepê criou jogada pela esquerda, deixou a marcação para trás e serviu Ferreira, dentro da pequena área. O atacante concluiu e a defesa cruzmaltina afastou em cima da linha. Aos nove, Diego Souza não desperdiçou. Ferreira conduziu pela direita e serviu Victor Ferraz. O lateral cruzou na medida para o artilheiro gremista, que cabeceou à direita de Fernando Miguel, marcando o segundo gol.

Menos de dois minutos depois, Pinares deixou o seu. O meio-campista recebeu de Pepê, na linha da meia lua e marcou o terceiro para o Tricolor.

Conforme os times processavam alterações, o jogo perdeu um pouco de intensidade. Mesmo assim o controle foi do Grêmio, que quase marcou o quarto com Matheus Henrique, aos 22.

Com 27, Martín Benítez chutou para defesa de Paulo Victor, no centro do gol. Por detalhe, Pepê não ampliou o placar. De cavadinha, da entrada da área, o atacante tentou encobrir Fernando Miguel. A bola caprichosamente bateu no travessão, impedindo o 4 a 0.

Aos 46 minutos, depois de chutar uma bola na trave, Lucas Silva deu números finais à vitória. O volante sofreu e converteu pênalti, batendo de perna direita no canto direito do goleiro vascaíno.

A vitória sobre o Vasco amplia a invencibilidade do Grêmio. Agora o time de Renato Portaluppi soma 16 partidas sem derrota.

Ficha Técnica

Grêmio (4) – Paulo Victor; Victor Ferraz, Geromel, David Braz e Diogo Barbosa; Maicon (Darlan, 13’/2ºT) e Matheus Henrique (Thaciano, 27’/2ºT); Ferreira, Pinares (Lucas Silva, 13’/2ºT) e Pepê (Robinho, 34’/2ºT); Diego Souza (Churín, 13’/2ºT). Técnico: Renato Portaluppi

Vasco da Gama (0) – Fernando Miguel; Miranda, Marcelo Alves (Ribamar, 20’/2ºT) e Leandro Castán (Ricardo Graça, INT); Léo Matos, Benítez, Marcos Júnior (Juninho, INT), Leonardo Gil, Talles Magno (Tiago Reis, 40’/2ºT) e Neto Borges; Gustavo Torres (Carlinhos, 20’/2ºT). Técnico: Ricardo Sá Pinto

Gols: Diego Souza (G), aos 41 min do 1ºT, e aos 7min do 2ºT; Pinares, aos 9min, e Lucas Silva, aos 47min do 2ºT.

Cartões amarelos: Diego Souza, Lucas Silva (G); Léo Matos (V).

Arbitragem: Raphael Claus, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro. VAR: Márcio Henrique de Gois (quarteto paulista).

Local: Arena, em Porto Alegre.

