Por Redação O Sul | 26 de julho de 2025

Com muitos jogos em sequência, os reforços serão fundamentais para o desempenho do elenco. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Com muitos jogos em sequência, os reforços serão fundamentais para o desempenho do elenco. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O mês de agosto promete ser um divisor de águas para o Inter. Envolvido em três frentes — Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores — o time comandado por Roger Machado enfrenta uma maratona de jogos decisivos: serão dez partidas em apenas 35 dias, podendo chegar a 11, caso o Colorado elimine o Fluminense e avance às quartas de final da Copa do Brasil.

A sequência começa neste domingo (27), contra o Vasco, pela 17ª rodada do Brasileirão. A partida está marcada para às 18h30, no Beira-Rio, onde o Inter buscará a quarta vitória consecutiva. Com 20 pontos, o time ocupa a décima posição e encara um Vasco pressionado, atualmente em 16º lugar.

Em seguida, o Colorado entra em campo pela Copa do Brasil, enfrentando o Fluminense no jogo de ida das oitavas, no dia 30 de julho. O confronto de volta será em 6 de agosto, no Maracanã. Caso avance, o clube terá outro compromisso entre os dias 26 e 28, pelas quartas de final.

Uma curiosidade nessa sequência é o triplo embate contra o Flamengo em menos de dez dias. O primeiro ocorre no Maracanã, em 13 de agosto, pela ida das oitavas de final da Libertadores. Depois, o Inter recebe o rubro-negro duas vezes no Beira-Rio: dia 17 pelo início do returno do Brasileirão, e dia 20 no duelo decisivo da competição continental.

A sequência é desafiadora não apenas pelo número de jogos, mas pelo nível dos adversários e pela exigência física e mental. O técnico Roger Machado, que tem mantido uma base titular constante, deverá utilizar o elenco com inteligência — especialmente com jogadores em processo de recuperação.

O Departamento Médico monitora de perto cinco atletas em recuperação. Um deles, Vitinho, está em fase final de reintegração após fratura no cotovelo e pode retornar nos confrontos contra Flamengo e Fluminense.

Além disso, o Inter reforçou o grupo com novos contratados. Chegaram nas últimas semanas:

• Alan Benítez (lateral-direito), ex-Cerro Porteño;

• Richard (volante), vindo do Alanyaspor (Turquia).

No total, o Inter soma 35 partidas oficiais em 2025, com 19 vitórias, 10 empates e 6 derrotas. São 56 gols marcados e 33 sofridos. A equipe já conquistou o título do Campeonato Gaúcho e está viva nas três competições nacionais e continentais.

A maratona exige gestão de elenco, controle emocional e precisão tática. Cada jogo pode significar avanço em mata-mata, afirmação na tabela ou até mesmo redefinição dos planos para o restante da temporada. Para o Inter, agosto não será apenas um mês corrido — será um verdadeiro teste de ambição e resistência.

Próximos jogos

Data Partida Competição 27/07 Inter x Vasco Brasileirão – 17ª rodada 30/07 Inter x Fluminense Copa do Brasil – ida 03/08 Inter x São Paulo Brasileirão – 18ª rodada 06/08 Fluminense x Inter Copa do Brasil – volta 09/08 Bragantino x Inter Brasileirão – 19ª rodada 13/08 Flamengo x Inter Libertadores – ida 17/08 Inter x Flamengo Brasileirão – 20ª rodada 20/08 Inter x Flamengo Libertadores – volta 23/08 Cruzeiro x Inter Brasileirão – 21ª rodada 31/08 Inter x Fortaleza Brasileirão – 22ª rodada

