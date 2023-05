Futebol Brasileirão tem a maior média de público em 40 anos e 30% de aumento em relação ao ano passado

Por Redação O Sul | 12 de maio de 2023

A média de público tem sido de 26.134 torcedores por partida. (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

Após cinco rodadas e 50 jogos disputados, o Campeonato Brasileiro de 2023 tem apresentado números expressivos. A média de público tem sido de 26.134 torcedores por partida, o que consiste na maior quantidade nos últimos 40 anos. Os números são da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

No ano passado, a média de público foi de 19.976 pessoas por jogo no mesmo período, um crescimento de 30 %.

Para se ter uma ideia da marca registrada neste ano, a maior média de público da história do Campeonato Brasileiro foi de 22.953 presentes, que se deu em 1983. Marca que pode ser batida em 2023.

Esses dados mostram como o Brasileirão movimenta tanto o sentimento do torcedor. Mais de 1,3 milhão de pessoas já foram aos estádios ao redor do Brasil para apoiar seu time de coração.

Por enquanto, o jogo entre Vasco e Palmeiras, pela segunda rodada, no Maracanã, lidera a marca de público presente: 59.867. Em seguida, vem Flamengo x Botafogo, da mesma rodada e também no Maracanã, com 53.138. Já a partida entre Cruzeiro e Fluminense, da quinta rodada, teve 51.846 torcedores no Mineirão.

A volta cada vez mais massiva do torcedor ao estádio é um dos objetivos da gestão do Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que elogiou o sucesso de público da Série A.

”O sucesso de público do Brasileirão Assaí 2023 é mais uma prova do profissionalismo da CBF e de todos os envolvidos na organização da competição, clubes, atletas, árbitros e dirigentes. Vamos continuar trabalhando forte para levar aos estádios ainda mais torcedores, que estão a cada rodada mostrando sua paixão pelo nosso futebol”, afirmou Ednaldo Rodrigues.

Flamengo, São Paulo e Vasco levaram mais torcedores aos estádios até a quinta rodada, e o êxito da competição associa-se muito à rivalidade entre várias equipes, protagonistas de grandes clássicos. A Série A teve apenas dois placares que terminaram 0 a 0, o que mostra o ímpeto ofensivo do futebol brasileiro.

Última rodada

Líder da competição com 15 pontos, o Botafogo venceu o Corinthians por 3 a 0 na quinta-feira (11) e chegou à quinta vitória consecutiva. Eleito o #CraqueAssaí do mês de abril, o atacante Tiquinho Soares marcou duas vezes e se isolou na artilharia. Eduardo foi o autor do outro gol da equipe, em bela jogada de contra-ataque.

Nas outras partidas do dia, Coritiba e Vasco empataram em 1 a 1, no Couto Pereira. No final do primeiro tempo, Zé Roberto abriu o placar para o time da casa, que viu o Cruzmaltino igualar a partida com Erick Marcus, aos 34 minutos da segunda etapa. Já Fortaleza e São Paulo somaram um ponto, na Arena Castelão, com o empate em 0 a 0.

A quarta-feira foi recheada de jogos, com sete ao todo. No Mineirão lotado, o Fluminense superou a pressão do Cruzeiro e, com gols de Ganso e Cano, voltou com os três pontos para o Rio de Janeiro. O Tricolor carioca ocupa a terceira colocação do Brasileirão Assaí, com dez pontos.

A rodada começou com a vitória de 3 a 0 do Santos diante do Bahia. Deivid Washington, Mendoza e Ângelo balançaram a rede na Vila Belmiro. No estádio Nabi Abi Chedid, Red Bull Bragantino e América Mineiro fizeram partida movimentada e empataram em 2 a 2. Helinho, do clube de Bragança Paulista, e Aloisio, atacante do Coelho, marcaram duas vezes cada e definiram o placar.

O Athletico Paranaense conquistou a segunda vitória seguida, desta vez sobre o Internacional, no Beira-Rio. A equipe rubro–negra suportou a pressão do Colorado no primeiro tempo e superou os adversários por 2 a 0, com os tentos de Christian e Willian Bigode, ambos marcados no segundo tempo.

Depois de três derrotas em sequência, o Flamengo ganhou do Goiás por 2 a 0 no Maracanã. Pedro, de pênalti, e Éverton Ribeiro, de letra, foram os autores dos gols para o Rubro-Negro carioca. Em situação similar estava o Atlético Mineiro, que vinha de dois resultados negativos consecutivos e goleou o Cuiabá, na Arena Pantanal, por 4 a 0. Hyoran, Hulk, Pavon e Paulinho marcaram para o Galo.

O vice-líder, Palmeiras, recebeu o Grêmio no Allianz Parque e conquistou os três pontos com a vitória de 4 a 1. Raphael Veiga abriu o placar para a equipe alviverde, que sofreu o empate de Bitello, em belo chute de fora da área. Na segunda etapa, o Palmeiras construiu o resultado com Raphael Veiga novamente, Mayke e Luan.

