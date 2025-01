Mundo Brasileiro condenado por homicídio está na lista de imigrantes presos divulgada pela Casa Branca

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2025

Vitor de Sousa Lima em cartaz divulgado pela Casa Branca. (Foto: Reprodução/Casa Branca)

Um brasileiro condenado por homicídio culposo foi preso na cidade de Boston, Massachusetts, pelo serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE). A informação foi divulgada no domingo (26), por meio dos perfis oficiais da Casa Branca nas redes sociais.

Vitor de Sousa Lima foi detido no último sábado (25). O governo americano divulgou o nome, foto e nacionalidade de Vitor e de outros oito homens presos entre os dias 24 e 25. Eles são “alguns dos piores”, como descreveu a Casa Branca, dando a entender que mais de nove foram detidos.

Eles são “de estupradores de crianças a suspeitos de terrorismo do Estado Islâmico”, segundo o comunicado.

Dos divulgados, foram presos três mexicanos e dois hondurenhos, além de outros quatro cidadãos da Jordânia, El Salvador e Etiópia.

Sobre as prisões, o presidente Donald Trump declarou que não têm “responsabilidade maior do que defender nosso país de ameaças e invasões, e é exatamente isso que farei. Faremos isso em um nível que ninguém jamais viu antes”.

Trump completou o pronunciamento dizendo que “promessas feitas” são “promessas cumpridas”, em referência aos seus momentos de campanha em 2024.

Meta diária

Autoridades do governo de Donald Trump estabeleceram uma meta para que agentes da Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) prendam centenas de imigrantes ilegais por dia. As informações foram reveladas pelo jornal “The Washington Post”, no domingo (27).

De acordo com a reportagem, os agentes do ICE devem prender entre 1.200 e 1.500 imigrantes por dia. O objetivo é aumentar as detenções, já que Trump estaria decepcionado com os resultados até agora.

O The Washington Post ouviu quatro fontes com conhecimento no assunto. Segundo o jornal, a meta foi estabelecida no sábado (25) durante uma ligação entre autoridades próximas de Trump e a cúpula do ICE.

A reportagem afirma ainda que cada um dos escritórios de campo do ICE deve fazer pelo menos 75 prisões por dia. Caso a meta não seja batida, os agentes podem ser responsabilizados.

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou ao jornal que as informações são falsas, sem dar mais detalhes.

Oficiais que trabalham na agência disseram sob condição de anonimato que o estabelecimento de uma meta pode forçar os agentes a prender pessoas que não têm envolvimento com o crime. Também há preocupações com violações de direitos civis.

Nessa segunda-feira (27), agentes do ICE e de outras agências federais fizeram uma operação conjunta para prender imigrantes em Chicago. A fiscalização saiu batendo de porta em porta para encontrar pessoas que vivem nos EUA ilegalmente.

Desde o início do governo Trump, em 20 de janeiro, pelo menos 2.300 pessoas foram presas.

Tom Homan, o novo “czar da fronteira”, elogiou as prisões realizadas pelo governo Trump e disse que os agentes “não estão varrendo bairros, como algumas pessoas estão tentando insinuar”. (Estadão Conteúdo e portal de notícias G1)

2025-01-27