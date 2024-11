Notícias Brasileiro denunciado pela invasão de Brasília vende pastel e caldo de cana na Argentina

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ueliton Guimarães está entre brasileiros associados aos atos de 8 de janeiro que agora moram na Argentina. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Enquanto a Comissão Nacional de Refugiados (Conare) da Argentina não toma uma decisão sobre os cerca de 200 pedidos de refúgio apresentados por brasileiros acusados de envolvimento nos atos de 8 de janeiro de 2023, que em muitos casos são alvo de investigações na Justiça brasileira, os seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro que rumaram para um exílio no país vizinho buscam diferentes maneiras de sobreviver.

O caso de Ueliton Guimarães virou motivo de conversa recentemente entre brasileiros que frequentam um pequeno restaurante que vende pastéis, coxinhas e caldo de cana, em pleno centro de Buenos Aires. O próprio Guimarães contou sua situação a clientes do local.

Sua situação é similar à dos outros que pediram refúgio à Conare. Até que os processos sejam concluídos — o que pode demorar meses ou anos —, eles vivem com a tranquilidade de saber que, pelas normas vigentes na Argentina, não podem ser deportados ou ter qualquer tipo de problema com a Justiça local.

De acordo com fontes oficiais, quando “uma pessoa faz a solicitação de refúgio, passa a ter os mesmos direitos de um refugiado. Isso só se perde se o requerente sair da Argentina. Nesse caso, ele não pode fazer uma segunda solicitação e fica desprotegido”.

Os relatos do brasileiro aos frequentadores do restaurante localizado a poucos quarteirões do Obelisco, um dos principais cartões-postais da capital argentina, contêm detalhes sobre sua situação no Brasil, após o 8 de Janeiro. Segundo alguns desses fregueses, Guimarães diz que esteve preso por vários meses, posteriormente usou tornozeleira eletrônica, e, finalmente, mudou-se para a Argentina.

Seus colegas de trabalho, a maioria brasileiros, arregalam os olhos quando alguém pergunta sobre a pessoa que é alvo de uma investigação do Supremo Tribunal Federal.

O brasileiro é acusado de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado, segundo o documento no qual é informado que o STF aceita a denúncia contra Guimarães, de 4 de maio de 2023.

Sustento

Em Buenos Aires, Guimarães encontrou na venda de pastel e caldo de cana um sustento num país que, este ano, sofreu um forte aumento do custo de vida. Cada pastel de queijo onde o brasileiro trabalha custa 1.500 pesos (hoje em torno de R$ 7,70).

Muitos dos clientes são brasileiros, e o português é a língua mais falada e ouvida no local, que vive uma rotina normal, interrompida apenas quando Guimarães decide contar sua história de vida. Segundo esses relatos, ele diz que se mudou sozinho para a Argentina e seu principal suporte emocional é a religião.

Na sua conta na rede social Instagram, Guimarães não faz postagens políticas. Em alguns casos, compartilha com seus seguidores as orações que faz enquanto caminha nas ruas do centro de Buenos Aires. Na perfil, o brasileiro se apresenta como fotógrafo.

Sem sobressaltos

O restaurante onde Guimarães trabalha tem conta no Instagram. O nome “El Misio” é uma referência à província de Misiones, na fronteira com o Brasil. Segundo os funcionários do lugar, um dos cozinheiros é da província.

O novo estabelecimento brasileiro abriu suas portas há alguns meses, e já tem sua clientela, sobretudo brasileiros que sentem falta das comidas típicas do país.

Embora a Conare seja uma instituição autônoma e na qual não deveria ocorrer qualquer tipo de ingerência política, a aliança entre o presidente Javier Milei e o ex-presidente Jair Bolsonaro favorece Guimarães.

A Argentina é vista como um território amigável para os envolvidos nos atos golpistas, o que explica o grande número de pessoas investigadas pela Justiça que buscam refúgio no país. Por enquanto, a vida de todos eles segue sem sobressaltos. Segundo fontes, o mais provável é que continue assim por um bom tempo

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/brasileiro-denunciado-pela-invasao-de-brasilia-vende-pastel-e-caldo-de-cana-na-argentina/

Brasileiro denunciado pela invasão de Brasília vende pastel e caldo de cana na Argentina

2024-11-10