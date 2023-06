Geral Brasileiro é assassinado dentro de casa em Portugal; polícia suspeita que ele pode ter sido morto por engano

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2023

Alisson Gonçalves, de 35 anos, estava com a mulher, grávida de 5 meses. (Foto: Reprodução)

Um brasileiro foi morto a tiros dentro de casa, em Portugal. Alisson Gonçalves, de 35 anos, estava com a mulher, grávida de 5 meses, quando três pessoas invadiram o imóvel, na madrugada de domingo, em Grândola, vila no distrito de Setúbal. Após amarrarem a mulher de Alisson, os criminosos dispararam três vezes contra ele. Os tiros atingiram o tórax e as costas.

Segundo o jornal português JN, a Polícia Judiciária investiga a possibilidade de Alisson ter sido confundido e morto por engano. A mulher da vítima teve ferimentos leves e conseguiu ligar para a emergência logo após a fuga do trio. Os suspeitos ainda não foram localizados.

Alisson trabalhava há anos em um hotel na região da Comporta. A mulher tem um salão de beleza com o irmão, e, segundo a polícia, não há histórico conhecido de conflito ou inimizades. Antes de viver em Portugal, para onde se mudou em 2018, o brasileiro foi militar da Brigada de Infantaria Paraquedista durante sete anos, entre 2007 e 2014, no Rio de Janeiro.

Na noite de segunda-feira, a mulher de Alisson, que também é brasileira, publicou uma homenagem ao marido. “Não consigo raciocinar, continuar a minha vida sem você. Você realmente é minha alma gêmea (…) Extremamente família, parceiro, amigo, companheiro”, escreveu.

Familiares e amigos da vítima também divulgaram uma vaquinha virtual para realizar o translado do corpo de Alisson para o Brasil, onde será sepultado. “Buscamos um velório digno”, diz o comunicado.

Estados Unidos

Em outro caso, um brasileiro Matheus Martines Gaidos, de 27 anos, trabalhava como entregador de flores em Oakland, nos Estados Unidos, quando foi morto após elogiar um cachorro. O tutor do animal não teria gostado e atirou à queima-roupa contra o jovem.

Os pais de Gaidos viajaram do Brasil para a Bay Area na última sexta-feira assim que souberam da morte do filho. Eles descreveram o que aconteceu como “cruel”. O brasileiro estava nos EUA havia cinco anos, mas voltaria ao Brasil daqui a dois meses.

Matheus elogiou o animal, o tutor não gostou e os dois começaram a discutir. Segundo informações da emissora KTVU FOX 2, a mãe do jovem, Isabel Martines, contou que o filho estava no celular jogando videogame com um amigo no Brasil enquanto ele tentava entregar flores. O amigo ouviu Gaidos dizer “bom cachorro” e então começou uma confusão.

“Matheus disse a ele no telefone ‘Levei um tiro’. Ele estava apenas fazendo sua última entrega antes de ir para casa. Ele não estava fazendo nada de errado”, disse Isabel.

Matheus foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O atirador e a mulher que estava com ele foram detidos pela polícia americana.

“É difícil perdoar algo que aconteceu assim”, disse seu pai, Antonio Gaidos, à emissora: “Queremos justiça, só não queremos ver isso acontecendo com outra pessoa.” Eles planejam transportar o corpo de volta ao seu país de origem para ser enterrado. As informações são do jornal O Globo.

