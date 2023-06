Saúde Vacina inédita contra gonorreia terá análise acelerada nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2023

O novo potencial imunizante está na fase II de testes clínicos, o que representa um estágio intermediário. (Foto: Freepik)

A vacina contra gonorreia da GSK recebeu a designação de “Fast Track” pela FDA, agência que regula medicamentos nos Estados Unidos. Na prática, isso significa que o fármaco inovador terá uma análise acelerada pelo órgão regulador. O benefício é concedido a medicamentos e vacinas potencialmente importantes para tratar ou prevenir doenças graves com necessidades médicas não atendidas.

Potencial imunizante

O novo potencial imunizante está na fase II de testes clínicos, o que representa um estágio intermediário. Nessa etapa, o objetivo é avaliar sua eficácia em adultos saudáveis, com idade entre 18 a 50 anos, com alto risco de contrair a infecção. O teste começou em novembro de 2022 e inclui cerca de 750 voluntários de oito países, incluindo o Brasil.

Gonorreia

A gonorreia é a segunda infecção bacteriana sexualmente transmissível mais prevalente em todo o mundo, com uma estimativa de 82 milhões de novos casos globalmente a cada ano. Atualmente, não há vacina para prevenir a infecção e a resistência da bactéria Neisseria gonorrhoeae aos antibióticos está aumentando. Isso significa que muitas classes de antibióticos anteriormente usadas ​​para tratar a doença, não funcionam mais.

Mulheres

Em mulheres, a infecção geralmente é assintomática e subdiagnosticada. Entretanto, quando não tratada, pode levar a complicações e consequências de longo prazo, como doença inflamatória pélvica, infertilidade, gravidez ectópica e resultados adversos da gravidez.

Homens

Em homens, a doença costuma ter sintomas incômodos, como dor e ardor ao urinar e corrimento na uretra. Isso faz com que a gonorreia seja mais provável de ser diagnosticada nesse público. Mas o estigma em torno da doença ainda é uma barreira para a busca de diagnóstico e tratamento.

Além disso, evidências mostram que a gonorreia pode aumentar os riscos de adquirir ou transmitir o HIV.

Como prevenir

A maneira mais eficiente de prevenir a enfermidade é utilizando preservativo em todas as relações sexuais, além de realizar exames regulares para detectar ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e buscas tratamento o mais rápido possível. As mulheres grávidas devem fazer o pré-natal regularmente para evitar a transmissão da doença para o bebê.

Vale ressaltar que grande parte das pessoas infectadas com gonorreia também podem ser diagnosticadas com clamídia. Mais um motivo que corrobora para a periodicidade dos exames. As informações são do jornal O Globo.

