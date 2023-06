Geral TV publica áudios inéditos de Donald Trump sobre os documentos secretos guardados em sua casa

O ex-presidente de 77 anos também está sob os holofotes por seu suposto papel no ataque ao Capitólio. (Foto: Reprodução)

A rede de TV CNN obteve com exclusividade a gravação de um áudio da reunião de julho 2021 em Nova Jersey, nos EUA, onde o ex-presidente Donald Trump discute a posse de documentos secretos mantidos em seu resort na Flórida. No começo deste mês, o ex-presidente se declarou inocente de 37 acusações por levar montanhas de documentos sigilosos com quando deixou a Casa Branca e tentar impedir que os investigadores os recuperassem.

“Estes são os papéis”, diz Trump na gravação de áudio, enquanto discute os planos de ataque do Pentágono, uma citação que não foi incluída na acusação. “Isso foi feito pelos militares e entregue a mim. Veja como presidente, eu poderia ter desclassificado como confidencial”, continua Trump. “Agora eu não posso, você sabe, mas isso ainda é um segredo.”

A gravação, de dois minutos, inclui novos detalhes da conversa que é uma peça-chave na acusação do promotor especial Jack Smith sobre o manuseio incorreto de informações confidenciais. Em uma delas, Trump parece indicar ele estava segurando um documento secreto do Pentágono com planos de atacar o Irã.

O áudio também deixa claro que há papéis sendo embaralhados enquanto Trump diz aos presentes que tem um exemplo a mostrar.

“Ele disse que eu queria atacar o Irã, não é incrível?” diz, enquanto o som de papéis sendo embaralhados pode ser ouvido. “Eu tenho uma grande pilha de papéis, essa coisa acabou de aparecer. Olhe só”.

No áudio, Trump e seus assessores também fazem piadas sobre os e-mails da ex-secretária de Estado Hillary Clinton, sua rival nas eleições de 2016, após o ex-presidente dizer que o documento era informação secreta.“Não, ela enviaria para Anthony Weiner”, respondeu Trump, referindo-se ao ex-deputado democrata, provocando risos na sala.

A conversa revelada pela CNN é uma das citadas na acusação pelo Departamento de Justiça, que apresentou evidências em áudio da mesma reunião que Trump teve quando já não era mais presidente. Estavam presentes um escritor, um editor — que trabalhavam na autobiografia do ex-chefe de gabinete de Trump, Mark Meadows — e dois membros da equipe do ex-presidente.

Na semana passada, em uma entrevista à Fox News, Trump disse ao repórter Bret Baier que não tinha nenhum documento com ele.

“Eu tinha cópias de artigos de jornais, de revistas”, respondeu, ao ser pressionado. “Era uma grande quantidade de papéis e outras coisas que falavam sobre o Irã e outras questões. E eles podem ou não ter sido retidos, mas não era um documento.”

O ex-presidente de 77 anos também está sob os holofotes por seu suposto papel no ataque ao Capitólio por uma multidão de seguidores seus em janeiro de 2021. O julgamento criminal do caso aberto em Nova York provavelmente será realizado no início de 2024, em plena campanha para as primárias republicanas, nas quais Trump é o grande favorito. As informações são do jornal O Globo.

