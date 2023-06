Geral Imagens de câmera de segurança mostram brasileiro sendo morto depois de elogiar cachorro nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2023

Matheus estava nos EUA há cinco anos e trabalhava como entregador de flores. (Foto: Reprodução)

Imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que o brasileiro Matheus Martines Gaidos, de 27 anos, que trabalhava como entregador de flores em Oakland, nos Estados Unidos, foi morto após elogiar um cachorro. O tutor do animal não teria gostado e atirou contra o jovem.

Matheus estava nos EUA há cinco anos e trabalhava como entregador de flores. Ele estava realizando a última entrega do dia, em um prédio no bairro Koreatown, quando o casal passou com o cachorro e o brasileiro elogiou o animal dizendo que ele era um “bom cachorro”. Segundo relato da família, dado à emissora KTVU, o tutor do animal de estimação não gostou do elogio e iniciou uma discussão.

No momento, Matheus estava ao telefone com um amigo, também brasileiro, que escutou a discussão. O amigo ouviu Gaidos dizer “bom cachorro” e então começou uma confusão. Nas imagens, é possível ver Matheus jogando as flores em cima do agressor, que em seguida, saca uma arma e atira contra o brasileiro. O jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O atirador e a mulher que estava com ele foram detidos pela polícia americana.

A mãe do brasileiro, Isabel Martines, disse que ele estava no celular com um amigo do Brasil enquanto realizava a entrega. “Matheus disse a ele no telefone ‘Levei um tiro'”, disse Martines. “Ele estava apenas fazendo sua última entrega antes de ir para casa. Ele não estava fazendo nada de errado.”

Os pais de Gaidos viajaram do Brasil para a Bay Area na última sexta-feira assim que souberam da morte do filho. Eles descreveram o que aconteceu como “cruel”. O brasileiro estava nos EUA havia cinco anos, mas voltaria ao Brasil daqui a dois meses.

“É difícil perdoar algo que aconteceu assim”, disse seu pai, Antonio Gaidos, à emissora: “Queremos justiça, só não queremos ver isso acontecendo com outra pessoa.” Eles planejam transportar o corpo de volta ao seu país de origem para ser enterrado.

Portugal

Em outro caso, um brasileiro foi morto a tiros dentro de casa, em Portugal. Alisson Gonçalves, de 35 anos, estava com a mulher, grávida de 5 meses, quando três pessoas invadiram o imóvel, na madrugada de domingo, em Grândola, vila no distrito de Setúbal. Após amarrarem a mulher de Alisson, os criminosos dispararam três vezes contra ele. Os tiros atingiram o tórax e as costas.

Segundo o jornal português JN, a Polícia Judiciária investiga a possibilidade de Alisson ter sido confundido e morto por engano. A mulher da vítima teve ferimentos leves e conseguiu ligar para a emergência logo após a fuga do trio. Os suspeitos ainda não foram localizados. As informações são do jornal O Globo.

