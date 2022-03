Geral Brasileiro é preso com 7 quilos de cocaína na Tailândia, onde tráfico de drogas pode levar à pena de morte

Por Redação O Sul | 11 de março de 2022

Brasileiro foi preso na Tailândia com cocaína diluída em produtos de beleza. (Foto: Polícia Federal/Divulgação)

Um brasileiro de 33 anos, morador do Espírito Santo, foi preso, nesta quinta-feira (10), em Bangkok, na Tailândia, transportando aproximadamente 7 quilos de cocaína diluídos em produtos de beleza. O caso acontece menos de um mês após a prisão de outros três brasileiros no país asiático, onde o crime de tráfico internacional de drogas pode ser punido com prisão perpétua ou mesmo com a pena de morte.

De acordo com a Polícia Federal do ES, a prisão aconteceu em uma ação de cooperação internacional. A PF divulgou que as investigações tiveram início no Espírito Santo, no dia 3 de março, quando policiais tentavam identificar um homem que estaria conectado a traficantes internacionais. Alguns dias depois, foi possível confirmar sua identidade, mas para surpresa dos investigadores, ele havia partido para o Peru.

Policiais federais em Lima, então, passaram as informações para as autoridades do Peru, na expectativa de que o localizassem e continuassem as ações para determinar o que o investigado estaria fazendo em território peruano. Os policiais peruanos conseguiram localizar o hotel em que ele estava hospedado, mas receberam a informação de que ele já havia deixado o país com destino a Bangcoc em um voo com rápida escala em Paris.

A PF narra, então, que novos contatos foram realizados com a Polícia Real tailandesa, que conseguiu abordar o capixaba ainda no aeroporto, quando desembarcava no país. Os policiais encontraram a cocaína em produtos de beleza que ele trazia na bagagem. A identidade do preso não foi revelada. A PF investiga se há o envolvimento de outros brasileiros com o caso.

Pena de morte

O brasileiro poderá responderá por tráfico internacional de drogas, crime que, na Tailândia, pode ser punido com a pena de morte.

Em 14 de fevereiro, três brasileiros foram presos em situação semelhante e podem igualmente enfrentar prisão perpétua ou pena de morte na Tailândia.

Os brasileiros foram presos no Aeroporto de Bangkok com mais 15 kg de cocaína escondidos em fundos falsos de suas malas.

Um dos detidos é uma jovem de 21 anos, moradora de Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais. Mary Hellen Coelho Silva chegou ao país asiático junto com um dos outros presos, um homem de 27 anos.

Mary Hellen Coelho Silva nasceu em setembro de 2000 no Rio de Janeiro. Antes de embarcar para a Tailândia, morava com a mãe e seus quatro irmãos em Pouso Alegre, onde foi criada. A mãe de Mary luta contra um câncer de útero.

Antes de ser presa por tráfico de drogas na Tailândia, Mary Hellen trabalhava em uma churrascaria de Pouso Alegre com carteira assinada. A irmã dela, Mariana Coelho, informou que a irmã pediu demissão alguns dias antes de viajar para Curitiba.

A família não sabia do envolvimento dela com as drogas. Segundo Mariana, ela viajou para o país com um homem que conheceu em uma rede social. Segundo a irmã dela, a estudante de Enfermagem Mariana Coelho, de 27 anos, a jovem contou que iria de Pouso Alegre, em Minas Gerais, para Curitiba, no Paraná, conhecê-lo e falou que “iria passear”, mas não falou nada sobre a viagem internacional

“Ela falou que ia para Curitiba encontrar com ele, que ele era gente fina. Eu falei para ela não ir, para ficar aqui mesmo. Mas ela quis ir. Da Tailândia, só soube quando ela foi presa.” As informações são do jornal O Globo e do portal de notícias G1.

